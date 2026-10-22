Khai mạc giải thể thao học sinh phổ thông năm 2026

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc giải thể thao

Giải diễn ra từ ngày 21 đến ngày 25/10, với sự tham gia của hơn 1.550 vận động viên đến từ 58 xã, phường và 37 đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự

Trong đó, môn Điền kinh có 90 đơn vị tham gia với hơn 1.100 vận động viên, tranh tài ở 50 nội dung thuộc 3 cấp học.

Các vận động viên thi đấu môn Điền kinh, nội dung chạy 100m nam

Vận động viên thi đấu môn Điền kinh, nội dung nhảy cao nam

Môn Vovinam thu hút 52 đơn vị với hơn 450 võ sinh, vận động viên tham gia thi đấu quyền và đối kháng, với tổng số 55 nội dung thi đấu.

Các vận động viên thi đấu môn Vovinam

Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức căn cứ kết quả chuyên môn để trao giải nhất, nhì, ba và huy chương cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc.

Vận động viên thi đấu môn Điền kinh, nội dung nhảy xa nữ

Thông qua giải, nhằm giúp ngành giáo dục có điều kiện đánh giá phong trào thể dục thể thao trong các nhà trường, tạo sân chơi lành mạnh để học sinh rèn luyện sức khỏe, giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu và tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng. Đồng thời, đây cũng là dịp để ban tổ chức và đội ngũ chuyên môn phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có tố chất, thành tích tốt để tiếp tục bồi dưỡng, huấn luyện, chuẩn bị lực lượng tham gia các giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc và Hội khỏe Phù Đổng trong thời gian tới.