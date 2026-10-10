Khai mạc Giải Thể thao giải trí đa môn Hà Nội mở rộng năm 2026

Giải thu hút hơn 600 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố. (Ảnh: NAM SƯƠNG)

Với nội dung thi đấu đa dạng, Giải tạo điều kiện để các loại hình thể thao giải trí phát triển, tăng cường giao lưu chuyên môn và đáp ứng nhu cầu vận động của nhiều nhóm đối tượng.

Diễn ra trong hai ngày 10 và 11/10, Giải có hơn 80 bộ huy chương thuộc 8 nhóm bộ môn gồm: Recsports (thể thao giải trí), Gym kids (thể dục vận động dành cho trẻ em), vũ đạo thể thao giải trí, pilates, múa cột, Lowkick (võ đối kháng sử dụng các kỹ thuật đá thấp), nâng tạ và vật tay. Mỗi bộ môn có đặc trưng riêng, đòi hỏi sức mạnh, sức bền, sự khéo léo, khả năng phối hợp hoặc kiểm soát hình thể.

Trong số các nội dung thi đấu, Recsports thu hút sự quan tâm với những môn thể thao mới như Phygital disc golf (kết hợp ném đĩa ngoài đời thực với công nghệ số), Drone sports (thể thao điều khiển thiết bị bay không người lái), Robotics sports (thể thao robot) và Dodge disc (trò chơi né đĩa). Với hơn 30 vận động viên tham gia, nhóm môn này mở ra những hình thức vận động gắn với công nghệ, tạo thêm lựa chọn cho người yêu thể thao.

Ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thể thao giải trí Hà Nội. (Ảnh: NAM SƯƠNG)

Một điểm đáng chú ý là định hướng phát triển các môn thể thao giải trí theo hướng dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều thể trạng và điều kiện vận động. Các hoạt động được thiết kế để người khuyết tật, người khiếm thính và người bị tổn thương cột sống có thêm cơ hội tham gia tập luyện, thi đấu. Việc mở rộng loại hình và điều chỉnh hình thức tổ chức phù hợp giúp thể thao giải trí có khả năng tiếp cận nhiều đối tượng hơn.

Ở nội dung Gym kids, các vận động viên nhỏ tuổi từ 3 đến 6 tuổi tham gia những bài vận động vượt chướng ngại vật, tính thành tích theo thời gian. Những thử thách được xây dựng phù hợp với lứa tuổi, khuyến khích trẻ rèn luyện sự nhanh nhẹn, khả năng giữ thăng bằng và phối hợp vận động. Trong khi đó, nhóm vũ đạo thể thao giải trí gồm nhiều hình thức như dân vũ, nhảy hiện đại, zumba, breaking và hip hop, tạo không gian thể hiện kỹ năng, cá tính và tinh thần tập thể.

Các nội dung pilates, múa cột, nâng tạ, vật tay và Lowkick cũng thu hút người tham gia với yêu cầu chuyên môn riêng. Sự đa dạng này cho thấy thể thao giải trí đang mở rộng về hình thức, kết hợp giữa rèn luyện thể chất, phát triển kỹ năng và nhu cầu sinh hoạt thể thao của người dân.

Bà Đỗ Thị Sen - Giám Đốc nhân sự; Công ty cổ phần Phát triển dịch vụ và Địa ốc An Việt Homes trao 100 triệu đồng tài trợ tổ chức giải đấu. (Ảnh: NAM SƯƠNG)

Theo ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thể thao giải trí Hà Nội, việc xây dựng các nội dung phù hợp với nhiều nhóm đối tượng là yêu cầu quan trọng trong phát triển thể thao giải trí. Giải đấu tạo cơ hội để các câu lạc bộ, huấn luyện viên và người hướng dẫn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, qua đó nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động và hướng dẫn tập luyện.

Trước đó, ngày 9/10, hội thảo về phát triển các câu lạc bộ và trung tâm thể thao tư nhân được tổ chức trong khuôn khổ chương trình. Nội dung trao đổi tập trung vào điều kiện hoạt động, phương thức tổ chức và định hướng phát triển các cơ sở thể thao, trong bối cảnh nhu cầu tập luyện của người dân ngày càng đa dạng. Đây cũng là dịp để các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành và xây dựng chương trình phù hợp với từng nhóm người tập.

Giải Thể thao giải trí đa môn và các môn thể thao thế hệ mới thành phố Hà Nội mở rộng năm 2026 do Hội Thể thao giải trí Hà Nội phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, với sự đồng hành của Ủy ban Olympic Việt Nam.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, hướng tới Đại hội lần thứ II của Hội Thể thao giải trí Hà Nội dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026.

Các vận động viên tham dự Giải đến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Lào Cai, Thanh Hóa và nhiều địa phương khác.

Trao chứng nhận tham gia tập huấn trọng tài tại giải đấu. (Ảnh: NAM SƯƠNG)

Hưởng ứng Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, mỗi người có thể lựa chọn hình thức vận động phù hợp với lứa tuổi, điều kiện và sở thích để duy trì tập luyện, nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật và xây dựng lối sống lành mạnh.

Đây cũng là cách thiết thực lan tỏa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, hướng tới mục tiêu “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh”, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam.

Gym kids (thể dục vận động dành cho trẻ em) (Ảnh: NAM SƯƠNG)

Việc duy trì các sân chơi đa dạng, an toàn và phù hợp sẽ tạo thêm động lực để người dân chủ động rèn luyện thể chất. Qua đó, các câu lạc bộ và cơ sở thể thao có thêm điều kiện phát triển, đáp ứng nhu cầu vận động ngày càng phong phú của xã hội.