Khai mạc Giải thể thao Cúp Bóng bàn, Pickleball Hội nhà báo TP Hải Phòng năm 2026

Thể thao

Sáng ngày 3/10/2026, tại Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi thành phố Hải Phòng (số 45 Lạch Tray, phường Gia Viên, Hải Phòng), Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ khai mạc Giải thể thao Cúp Bóng bàn, Pickleball năm 2026.

Ban tổ chức trao cơ lưu niệm cho các đoàn vận động viên.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 01 năm hoạt động của Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng sau hợp nhất, đồng thời hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dự lễ khai mạc có bà Phạm Thị Tô Trang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng; Nhà báo Lưu Thị Thanh Hà - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng; ông Nguyễn Văn Lập - Giám đốc Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi thành phố; cùng đại diện Liên đoàn Pickleball Hải Phòng.

Ông Vũ Văn Úy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu khai mạc.

​Phát biểu khai mạc giải đấu, ông Vũ Văn Úy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải nhấn mạnh: Giải thể thao Cúp Bóng bàn, Pickleball năm 2026 là dịp ý nghĩa hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Sự kiện tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp các hội viên, phóng viên, biên tập viên và cán bộ, người làm việc tại các cơ quan báo chí giao lưu, rèn luyện sức khỏe, tăng cường sự gắn bó, thắt chặt tình đồng nghiệp giữa các đơn vị và tổ chức Hội.

Ông Nguyễn Anh Tú - Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu tại lễ khai mạc.

Để giải đấu thành công tốt đẹp, ông Nguyễn Anh Tú - Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Trưởng Ban Tổ chức giải đề nghị các vận động viên thi đấu hết mình với tinh thần trung thực, bản lĩnh, đoàn kết và thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, đường bóng đẹp. Đồng thời, Trưởng Ban Tổ chức giải cũng yêu cầu tổ trọng tài điều hành các trận đấu với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo tính công bằng, khách quan và chính xác, góp phần tạo nên một giải đấu đoàn kết, an toàn và thành công.

Các vận động viên thi đấu môn bóng bàn.

​Giải đấu năm nay ghi nhận sự tham gia hào hứng của các đoàn vận động viên đến từ 10 đơn vị, chi hội báo chí: Báo và Phát thanh truyền hình Hải Phòng, Chi hội Văn phòng Hội Nhà báo thành phố, CLB Nhà báo cao tuổi, Báo Hải Quân Việt Nam, Báo Nhân dân thường trú tại Hải Phòng, Báo Quân khu III, Chuyên đề An ninh Hải Phòng, CLB Ảnh báo chí Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố và Tạp chí Nghiên cứu Khoa học (Đại học Sao Đỏ).

Môn pickleball các vận động viên đang thi đấu hết mình, cống hiến những pha đánh bóng đẹp.

​Tại giải, các vận động viên tranh tài ở hai bộ môn thể thao sôi động. Môn Pickleball: Thi đấu các nội dung Đôi nam và Đôi nam nữ. Môn Bóng bàn: Thi đấu các nội dung Đơn nam, Đôi nam, Đôi nam nữ và Đồng đội nam.

​Đặc biệt, Cúp vô địch toàn đoàn của Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng sẽ được trao cho đơn vị đoạt nhiều giải Nhất nhất ở các nội dung thi đấu của cả hai môn Bóng bàn và Pickleball.