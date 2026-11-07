Khai mạc giải thể thao chào mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Hợp tác xã Yên Trường

Các đội tham gia giải.

Giải diễn ra từ ngày 7 đến 22/11 với sự tham gia của 16 đội đến từ các cơ quan, đơn vị và các thôn trên địa bàn xã, với tổng số 335 vận động viên, tranh tài ở 3 môn gồm: bóng đá, bóng chuyền hơi nam, nữ và Pickleball nam, nữ.

Các trận đấu bóng chuyền diễn ra hào hứng, những pha bóng đẹp mắt.

Với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, chuyên môn và công tác tổ chức, giải đấu mang đến những trận tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp Nhân dân.