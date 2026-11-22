Inter Miami khởi đầu hành trình MLS Playoff bằng trận đấu trên sân nhà trước Columbus Crew, đội bóng xếp thứ 7 miền Đông. Dù Lionel Messi vừa được vinh danh với danh hiệu Vua phá lưới năm thứ hai liên tiếp, đội chủ nhà lại trải qua 90 phút đáng quên khi liên tiếp mắc sai lầm và phải nhận thất bại cách biệt.