Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng (giữa) tặng hoa các nhà tài trợ, đồng hành giải. Ảnh: TÂM ĐAN

Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung.

Tại giải lần này, các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung: đôi nam lãnh đạo, đôi nữ lãnh đạo và đôi phong trào.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh phát biểu khai mạc. Ảnh: TÂM ĐAN

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh nhấn mạnh, giải đấu không đơn thuần là sân chơi thể thao rèn luyện sức khỏe, mà còn là dịp để đại biểu HĐND, cán bộ, công chức và người lao động các cơ quan, đơn vị giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết.

Các trận thi đấu diễn ra sôi nổi sau lễ khai mạc. Ảnh: TÂM ĐAN

Qua đó, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, tạo khí thế thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.