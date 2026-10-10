Khai mạc giải Pickleball Doanh nhân trẻ Điện Biên năm 2026

Giải đấu lần đầu tiên tổ chức quy tụ hơn 130 vận động viên là các doanh nhân, hội viên Hội Doanh nhân trẻ Điện Biên, Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên cùng các đơn vị, doanh nghiệp.

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV đã bắt đầu các trận thi đấu quyết liệt.

Các vận động viên tham gia tranh tài ở 4 nội dung thi đấu: đôi nam phong trào, đôi nam lãnh đạo, đôi nữ phong trào, đôi nam nữ.

VĐV thi đấu nội dung đôi nam lãnh đạo.

Giải đấu được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 - 10/10/2026) và Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Đây cũng là dịp để các doanh nhân, doanh nghiệp giao lưu, tăng cường kết nối, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nhân năng động, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hợp tác và phát triển.

Ngay sau lễ khai mạc, VĐV đã bước vào thi đấu các nội dung theo Điều lệ giải.