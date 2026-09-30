Khai mạc Giải Pickleball Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an

Giải đấu nằm trong khuôn khổ chương trình giao lưu thể thao, tọa đàm trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 1. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự gắn kết, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân - Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao cờ lưu niệm cho các đơn vị dự giải (Ảnh: Nguyễn Huy)

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Lê Văn Tuân - Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, đối với lực lượng Công an nhân dân, rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe là yêu cầu thường xuyên, có ý nghĩa thiết thực đối với việc hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

"Mỗi cán bộ, chiến sĩ, bên cạnh bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ và ý thức tổ chức kỷ luật, cần có sức khỏe, thể lực tốt để đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu trong mọi tình huống. Giải Pickleball Cụm thi đua số 1 năm nay không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong Công an nhân dân mà còn là dịp để lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, tăng cường đoàn kết, hiểu biết và phối hợp, qua đó góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao chất lượng hoạt động của Cụm thi đua số 1", Thiếu tướng Lê Văn Tuân - Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh.

BTC cùng các vận động viên chụp lưu niệm sau Lễ khai mạc giải

Với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, giải đấu được kỳ vọng mang đến những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, đồng thời trở thành một hoạt động giao lưu có ý nghĩa của các đơn vị trong Cụm thi đua số 1.

Giải Pickleball Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an năm 2026 tổ chức 5 nội dung thi đấu, gồm: đôi nam lãnh đạo - CBCS; đôi nam nữ lãnh đạo - CBCS; đôi nam CBCS; đôi nữ CBCS; đôi nam, nữ CBCS.

Theo chương trình, sau phần khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở các nội dung. Lễ bế mạc và trao giải dự kiến diễn ra vào 11h30 cùng ngày.