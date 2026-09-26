Khai mạc Giải Pickleball Báo Văn Hóa năm 2026 - 'Pickleball Văn hóa Việt 2026'
Sáng 26.9, tại sân Dai Kim Pickleball Complex (phường Định Công, Hà Nội), trong không khí sôi nổi, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Báo Văn Hóa (28.3.1957 - 28.3.2027), Giải Pickleball Báo Văn Hóa năm 2026 - “Pickleball Văn hóa Việt 2026” đã chính thức khai mạc.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/khai-mac-giai-pickleball-bao-van-hoa-nam-2026-pickleball-van-hoa-viet-2026-269077.html