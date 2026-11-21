Mùa giải năm nay diễn ra từ ngày 20 đến 22/11/2026 với ngày thi đấu chính thức vào sáng Chủ nhật, 22/11. Số lượng vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia lên tới 18.000 với bốn cự ly: Marathon (42,195 km), Half Marathon (21,0975 km), 10 km và 5 km. Trong đó, con số kỷ lục với 4.000 vận động viên quốc tế đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ góp mặt, cùng số lượng đăng ký tăng đột biến ở các cự ly Full Marathon và Half Marathon.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 (Ha Long Bay Heritage Marathon) chính thức bắt đầu chuỗi sự kiện mùa giải 2026

Mùa giải 2026, Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long tiếp tục là giải chạy đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt Nhãn Thế giới (World Athletics Label Road Race). Việc duy trì danh hiệu này khẳng định cam kết của Ban Tổ chức trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tạo nền tảng để giải tiếp tục nâng tầm vị thế trong khu vực, cạnh tranh sòng phẳng với các giải marathon danh tiếng trong khu vực như Kuala Lumpur, Bali hay Hong Kong Marathon…

PGS.TS. Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc DHA Việt Nam, đơn vị sở hữu và tổ chức giải, chia sẻ: “Cung đường mùa giải 2026 tiếp tục được thiết kế và tối ưu cho thi đấu, với khu vực xuất phát và về đích tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm thành phố Quảng Ninh, đường Trần Quốc Nghiễn. Vận động viên sẽ có cơ hội chạy giữa cảnh quan đặc sắc của di sản thiên nhiên thế giới; cung đường từng được Runner’s World UK giới thiệu trong Top 50 đường chạy đẹp nhất hành tinh".

Một trong những điểm nhấn được mong đợi của mùa giải là sự góp mặt của các vận động viên Elite đến từ Kenya - quốc gia nổi tiếng với những chân chạy đường dài hàng đầu thế giới. Cuộc tranh tài của các Elite quốc tế hứa hẹn mang đến những màn đua tốc độ và chất lượng chuyên môn cao.

Nếu như mùa giải 2025 chứng kiến vận động viên Kenya Kennedy Kiprop Chelimo lập kỷ lục đường chạy Hạ Long với thành tích 2:13:57, thì năm nay anh sẽ trở lại với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Cùng tranh tài tại mùa giải 2026 là những chân chạy giàu thành tích đến từ Kenya. Henry Ndiwa Juma - nhà vô địch Xiamen East Half Marathon 2024, từng vào top 3 Moscow Half Marathon 2025 với thành tích cá nhân tốt nhất 1:01:20 - sẽ thử sức ở cự ly Marathon, hướng tới thành tích từ 2:09 đến 2:12. Evans Kipruto, cựu thành viên đội tuyển trẻ quốc gia Kenya, từng xếp thứ ba Eldoret Marathon với thành tích 2:13:16, cũng đặt mục tiêu chinh phục vị trí cao nhất tại Hạ Long.

Một trong những điểm nhấn được mong đợi của mùa giải là sự góp mặt của các vận động viên Elite đến từ Kenya

Ở nội dung nữ, Naomi Jepkogei Maiyo trở lại sau khi giành ngôi á quân Hạ Long Bay Heritage Marathon 2025. Cô đang sở hữu thành tích cá nhân tốt nhất Marathon là 2:30:09, lập tại Siena, Italy, và hướng tới một kết quả cao hơn trong lần trở lại này. Hai chân chạy nữ Kenya khác là Maureen Jerop Kiptoo và Moreen Chepchumba cũng góp mặt, với thành tích Marathon trong khoảng 2:29–2:32. Riêng Chepchumba vừa giành chức vô địch Timboroa Half Marathon 2026 với thời gian 1:11:23.

Sự hiện diện của dàn Elite quốc tế tiếp tục khẳng định sức hút chuyên môn của Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long, đồng thời tạo cơ hội để các vận động viên Việt Nam được tranh tài và học hỏi bên cạnh những chân chạy hàng đầu thế giới.

Diễn ra ngày 22/11, mùa giải là một trong những hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trọng điểm của thành phố Quảng Ninh, hướng tới kỷ niệm 21 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005–23/11/2026). Trên cung đường bên Vịnh Hạ Long, vận động viên và du khách được trực tiếp trải nghiệm cảnh quan di sản; nhờ đó, cuộc đua trở thành điểm nhấn sinh động, đưa giá trị di sản đến gần hơn với cộng đồng và bạn bè quốc tế. Sự kiện góp phần khẳng định vị trí của giải trong lịch hoạt động trọng điểm của thành phố và trong định hướng phát triển sản phẩm du lịch thể thao tại Hạ Long. Để rồi cứ vào thời điểm này trong năm, Hạ Long lại thu hút hàng vạn vận động viên, người thân và du khách, tạo thêm cơ hội trải nghiệm cảnh quan, ẩm thực và dịch vụ địa phương, đồng thời lan tỏa hình ảnh Hạ Long tới bạn bè quốc tế.

Giải cũng đồng hành cùng mục tiêu nâng cao sức khỏe nhân dân, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ về phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. Chạy bộ là hình thức vận động dễ tiếp cận; với các cự ly 5 km, 10 km, Half Marathon và Marathon, người tham gia có thể lựa chọn thử thách phù hợp với độ tuổi, thể trạng và mục tiêu cá nhân. Giá trị của giải không chỉ nằm ở thành tích trong một ngày thi đấu, mà còn ở nguồn cảm hứng để mỗi người bắt đầu, duy trì thói quen vận động và chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần. Từ những bước chạy phong trào đến cuộc đua đỉnh cao, giải mong muốn song hành cùng các mục tiêu chung về xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, năng động.

Đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức đã hoàn tất các khâu chuẩn bị, từ công tác chuyên môn, tổ chức đường chạy đến các phương án bảo đảm an toàn, sẵn sàng đón vận động viên tranh tài vào sáng Chủ nhật, ngày 22/11/2026.