Quang cảnh lễ khai mạc.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội mùa Thu xã Y Tý năm 2026, nhằm quảng bá cảnh quan thiên nhiên, tiềm năng du lịch và bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn; đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, từng bước phát triển trekking trở thành sản phẩm du lịch thế mạnh của địa phương.

Các vận động viên xuất phát.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở hai nội dung cá nhân nam và cá nhân nữ. Các vận động viên xuất phát từ Khu du lịch Biển Mây, chinh phục đỉnh Lảo Thẩn ở độ cao 2.860 m so với mực nước biển.

Cung đường thi đấu dài 9 km đòi hỏi người tham gia có thể lực, sức bền.

Cung đường thi đấu dài 9 km, chủ yếu là đường dốc tự nhiên, đòi hỏi người tham gia có thể lực, sức bền và khả năng thích ứng với địa hình núi cao. Để bảo đảm an toàn cho các vận động viên, ban tổ chức bố trí các chốt trọng tài, lực lượng cứu hộ và điểm tiếp nước, hỗ trợ dọc tuyến đường.

Thông qua giải đấu, xã Y Tý kỳ vọng tạo thêm sản phẩm trải nghiệm thể thao gắn với khám phá thiên nhiên, thu hút du khách đến địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Y Tý. Đồng thời, hoạt động cũng lan tỏa ý thức bảo vệ tài nguyên rừng, giữ gìn môi trường sinh thái, hướng tới phát triển du lịch xanh và bền vững.