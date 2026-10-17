Khai mạc Giải giao hữu thể thao Khối thi đua số 1

Dự khai mạc có các đồng chí: Lê Thị Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Lò Văn Cương - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Sùng A Nủ - Tỉnh uỷ viên, Quyền Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; lãnh đạo các Ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng uỷ UBND tỉnh, Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, tổ trọng tài, các đoàn vận động viên, cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan trong Khối thi đua số 1.

Đại biểu dự khai mạc giải.

Giải năm nay có sự tham dự của 9 đoàn vận động viên đến từ 9 cơ quan trong khối, quy tụ trên 150 vận động viên tham gia tranh tài ở 2 bộ môn: Pickleball và kéo co.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Khối thi đua số 1 gồm 9 cơ quan, đơn vị, giữ vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu chiến lược về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời thực hiện nhiệm vụ tham mưu, định hướng thông tin tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Đồng chí Sùng A Nủ - Tỉnh uỷ viên, Quyền Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ phát biểu khai mạc giải.

Phát biểu khai mạc giải, đồng chí Sùng A Nủ - Tỉnh uỷ viên, Quyền Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Giải giao hữu thể thao Khối thi đua số 1 nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", tạo sân chơi lành mạnh giúp cán bộ, công chức, người lao động giải tỏa căng thẳng, rèn luyện thể lực, nâng cao đời sống tinh thần. Đồng thời là nhịp cầu giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó và tăng cường sự phối hợp, trao đổi nghiệp vụ giữa các cơ quan trong Khối, tạo động lực mới để toàn Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dự kiến giải được tổ chức trong 1 ngày (17/10).

Một số hình ảnh tại Giải giao hữu thể thao:

Các vận động viên thi đấu môn Pickeball.