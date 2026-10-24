Khai mạc Giải Futsal tranh Cúp Tiểu học Nam Cường mở rộng lần thứ V, năm 2026

Quang cảnh Lễ khai mạc giải.

Giải năm nay thu hút 21 đội bóng với 252 cầu thủ đến từ 10 trường tiểu học trên địa bàn phường Lào Cai, phường Cam Đường, xã Cốc San, xã Bảo Thắng và xã Trấn Yên tham gia tranh tài. Trong đó có 12 đội nam và 9 đội nữ.

Đặc biệt có sự góp mặt của 9 đội nữ, tạo nên không khí thi đấu sôi nổi, mở rộng cơ hội giao lưu và khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động thể thao học đường.

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ khai mạc với nhiều tiết mục đặc sắc do các học sinh biểu diễn.

Các đội được chia bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để lựa chọn những đội có thành tích tốt nhất vào vòng trong. Giải diễn ra trong hai ngày 24 và 25/10, hứa hẹn mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, những pha bóng đẹp và tinh thần thi đấu nhiệt tình của các cầu thủ nhí.

Không chỉ hướng đến thành tích thi đấu, Giải Futsal tranh Cúp Tiểu học Nam Cường mở rộng còn chú trọng giáo dục học sinh tinh thần đoàn kết, trung thực, ý thức kỷ luật và sự tôn trọng đối thủ. Thông qua từng trận đấu, các em có cơ hội rèn luyện kỹ năng phối hợp, khả năng xử lý tình huống, sự tự tin và tinh thần đồng đội.

Giải thu hút hơn 250 vận động viên tham gia tranh tài.

Giải đấu là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và chương trình “Vì tầm vóc người Việt”, góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực và xây dựng môi trường giáo dục toàn diện. Qua đó, khuyến khích học sinh hình thành thói quen vận động, tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao, hướng tới xây dựng trường học an toàn, lành mạnh và hạnh phúc.

Đông đảo đại biểu, phụ huynh có mặt cổ vũ cho giải.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

Đáng chú ý, mùa giải năm nay diễn ra trong dịp hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026). Đây còn là hoạt động ý nghĩa chào mừng sự kiện Trường Tiểu học Nam Cường, Trường Tiểu học Bắc Lệnh và Trường Tiểu học Bình Minh chính thức hợp nhất dưới mái trường mang tên Tiểu học Nam Cường.

Sự kiện mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo điều kiện để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập và rèn luyện toàn diện cho học sinh.

Nội dung bóng đá nữ thi đấu tại Nhà thi đấu đa năng Trường Ardingly College Việt Nam.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng bước vào thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng. Các trận đấu không chỉ là dịp để các cầu thủ nhí thể hiện năng khiếu, bản lĩnh mà còn góp phần lan tỏa niềm đam mê thể thao, tinh thần giao lưu và tình bạn giữa học sinh các trường.

Nội dung bóng đá nam thi đấu tại Sân cỏ nhân tạo Trường Ardingly College Việt Nam.

Giải Futsal tranh Cúp Tiểu học Nam Cường mở rộng lần thứ V, năm 2026 dừ kiến bế mạc vào ngày 25/10. Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các đội bóng và cá nhân đạt thành tích xuất sắc.