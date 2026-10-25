Khai mạc Giải Cờ tướng trung cao tuổi quốc gia lần thứ XII tại Thái Nguyên

Đại diện 14 đoàn vận động viên nhận Cờ lưu niệm của Ban Tổ chức tại Lễ khai mạc Giải Cờ tướng trung cao tuổi quốc gia lần thứ XII năm 2026.

Giải năm nay quy tụ gần 200 vận động viên đến từ 14 đơn vị, câu lạc bộ trên cả nước, như: Hà Nội (các CLB Hồ Gươm, Yên Hòa), Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Điện Biên, Cao Bằng, Lào Cai...

Các vận động viên tranh tài ở 16 nội dung cá nhân nam, nữ và đồng đội nam, nữ, thuộc 4 nhóm tuổi: Nhóm 1 (40-50 tuổi), nhóm 2 (51-60 tuổi), nhóm 3 (61-70 tuổi) và nhóm 4 (từ 71 tuổi trở lên).

Phát biểu tại Lễ khai mạc, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh Cờ tướng là môn thể thao trí tuệ giàu bản sắc văn hóa, giúp rèn luyện tư duy, duy trì đời sống tinh thần lành mạnh và lan tỏa lối sống tích cực trong cộng đồng. Thái Nguyên sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Thể dục thể thao, bảo đảm các điều kiện để Giải diễn ra an toàn, chuyên nghiệp.

Ông Lương Văn Sang (bên phải), sinh năm 1946, là kỳ thủ cao tuổi nhất của đoàn chủ nhà Thái Nguyên tham dự giải năm nay.

Là đơn vị đăng cai, Thái Nguyên tham dự giải với 38 vận động viên, tranh tài ở cả 4 nhóm tuổi. Trong đó, nhóm 1 có 19 kỳ thủ, chiếm số lượng đông nhất, tranh tài ở cả nội dung cá nhân và đồng đội.

Các kỳ thủ tập trung thi đấu ván thứ nhất ngay sau lễ khai mạc Giải Cờ tướng trung cao tuổi quốc gia lần thứ XII năm 2026.

Giải Cờ tướng trung cao tuổi quốc gia được tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, cải thiện đời sống tinh thần cho người trung niên và cao tuổi.

Thông qua Giải, Ban Tổ chức tuyển chọn những kỳ thủ xuất sắc bổ sung cho đội tuyển quốc gia, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa, thể thao và du lịch Thái Nguyên.

Theo điều lệ, các vận động viên thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 9 ván. Giải diễn ra liên tục và dự kiến bế mạc, trao thưởng vào sáng 28/10/2026.