Khai mạc Giải cờ tướng 'Kỳ Vương Yên Tử' lần thứ nhất năm 2026

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các Đoàn tham dự Giải đấu. (Ảnh: QUANG THỌ)

Đây là sự kiện thể thao trí tuệ đặc sắc, mở đầu chuỗi hoạt động “Yên Tử-Sắc thu Thiền định 2026”, hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất di sản Yên Tử đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Tử, Trưởng Ban Tổ chức giải Phạm Xuân Thành nhấn mạnh, Giải có ý nghĩa trong việc tổ chức sân chơi thể thao trí tuệ trong không gian di sản Yên Tử. Thông qua giải đấu, Yên Tử mong muốn kết nối cộng đồng yêu cờ, phát hiện và khuyến khích các tài năng trẻ, tăng cường giao lưu hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, đồng thời từng bước xây dựng thương hiệu “Kỳ Vương Yên Tử” trở thành sản phẩm văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc.

Lãnh đạo phường Yên Tử phát biểu khai mạc Giải đấu. (Ảnh: QUANG THỌ)

Giải đấu do Ủy ban nhân dân phường Yên Tử phối hợp Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long-Yên Tử (Ban quản lý Khu kinh tế) và Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh tổ chức. Giải diễn ra trong 2 ngày 31/10 và 1/11, hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026.

Các kỳ thủ tham gia thi đấu tại Giải “Kỳ Vương Yên Tử” năm 2026. (Ảnh: QUANG THỌ)

Tham gia giải có 16 kỳ thủ, gồm 8 kỳ thủ hàng đầu Việt Nam tranh tài ở nội dung “Kỳ Vương Yên Tử-Bát Kiệt” và 8 kỳ thủ trẻ từ 8 đến 12 tuổi, được đánh giá là những gương mặt triển vọng của cờ tướng Việt Nam. Bên cạnh các nội dung thi đấu, giải còn có chương trình trình diễn cờ tướng giữa kỳ thủ Việt Nam và Trung Quốc, giao lưu cờ tướng, cờ người và giới thiệu những nét đẹp của nghệ thuật cờ tướng truyền thống.

Đại diện đoàn Trung Quốc, ông Sử Lập Ba mong muốn thông qua Giải đấu sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động giao lưu cờ tướng giữa hai nước, mở ra cơ hội kết nối chuyên môn, câu lạc bộ và doanh nghiệp, hướng tới tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Các kỳ thủ tranh tài ở Giải “Kỳ Vương Yên Tử” năm 2026. (Ảnh: QUANG THỌ)

Thông qua giải đấu, các kỳ thủ có thêm cơ hội giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, thúc đẩy phong trào cờ tướng phát triển. Công tác tổ chức cũng hướng tới xây dựng “Kỳ Vương Yên Tử” trở thành sự kiện văn hóa, thể thao thường niên của địa phương.

Việc tổ chức giải cờ tướng “Kỳ Vương Yên Tử” trong không gian di sản Yên Tử góp phần đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo thêm sản phẩm phục vụ du khách, quảng bá hình ảnh Yên Tử và tăng sức hấp dẫn cho điểm đến du lịch di sản. Đồng thời là dịp kết nối trí tuệ, giao lưu văn hóa, lan tỏa giá trị di sản, góp phần xây dựng hình ảnh Yên Tử - Điểm đến văn hóa, thể thao và du lịch bốn mùa.