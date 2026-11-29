Hàng nghìn người tham gia giải chạy

Giải chạy được tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND phường Yên Tử, phối hợp tổ chức cùng Great Race Vietnam.

Trở lại với mùa giải thứ ba, sự kiện thu hút gần 3.000 người tham gia, với các vận động viên đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thời tiết đẹp nên nhiều người tỏ ra vô cùng hào hứng khi tham gia

Tiếp nối nội dung thi đấu dành cho thiếu nhi diễn ra chiều 28.11, trong sáng 29.11, các vận động viên tranh tài ở ba cự ly 21km, 10km và 5km, với điểm xuất phát và về đích tại khu vực cổng đá Yên Tử Legacy.

Các vận động viên tham gia

Để bảo đảm các điều kiện phục vụ giải chạy, UBND phường Yên Tử đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và lực lượng chức năng phối hợp với Ban tổ chức triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ cảnh quan, môi trường di tích.

Giải chạy hướng đến kỷ niệm 718 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình “Yên Tử - Sắc thu thiền định” năm 2026, giải chạy là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 và hướng tới Đại lễ kỷ niệm 718 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.

Các vận động viên được Ban tổ chức trao giải

Thông qua tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, phường Yên Tử tiếp tục quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan đặc sắc của miền di sản, thúc đẩy phát triển du lịch thể thao, từng bước xây dựng Yên Tử trở thành điểm đến hấp dẫn bốn mùa gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản.