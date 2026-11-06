Khai mạc Giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026
Sáng 6/11 Giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 chính thức khai mạc với chuỗi hoạt động kéo dài trong 3 ngày. Không chỉ là sự kiện thể thao quy mô quốc tế, giải chạy còn là dịp để quảng bá hình ảnh Hà Nội nghìn năm văn hiến thông qua những cung đường kết nối các địa danh di sản của Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khai-mac-giai-chay-standard-chartered-marathon-di-san-ha-noi-2026-246261106214357296.htm