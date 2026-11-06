Khai mạc Giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026

Từ nay đến hết tháng 11/2026, thành phố Quảng Ninh triển khai chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), năm đầu tiên ngày này được tổ chức trên phạm vi cả nước. Các hoạt động trải rộng từ quảng trường trung tâm đến từng thôn, khu dân cư và trường học.