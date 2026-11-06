Khai mạc giải chạy khám phá sườn Đông Tam Đảo 'Thái Nguyên Trail – Xứ Trà Sơn Cước'

Đại biểu dự khai mạc Giải.

Giải thu hút 500 vận động viên nam, nữ trong nước và quốc tế tham gia tranh tài ở 3 cự ly: 5km, 15km và 25km, phù hợp với nhiều đối tượng, từ người yêu thích chạy bộ đến các vận động viên có kinh nghiệm.

Điểm đặc biệt của Giải là các cung đường chạy được thiết kế gắn với cảnh quan núi rừng, vùng chè và những điểm du lịch đặc trưng như: khu vực sườn Đông Tam Đảo, suối Cửa Tử, đồi chè Cầu Đá, Di tích nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên và điểm du lịch cộng đồng đầu tiên của tỉnh.

Các đại biểu chụp ảnh tại Lễ khai mạc Giải chạy “Thái Nguyên Trail – Xứ Trà Sơn Cước” năm 2026.

Giải chạy “Thái Nguyên Trail – Xứ Trà Sơn Cước” là hoạt động hưởng ứng Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, hướng tới kết nối thể thao với du lịch, khai thác lợi thế về cảnh quan và văn hóa để hình thành thêm các sản phẩm trải nghiệm. Qua đó góp phần đa dạng hóa hoạt động du lịch, nâng cao sức hấp dẫn của du lịch La Bằng nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung.

Chương trình bế mạc và trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 7-11, tại Trung tâm Thư viện Văn hóa cộng đồng xã La Bằng.