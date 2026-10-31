Khai mạc Giải chạy Gia Lai City Trail 2026

Giải chạy Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2026 thu hút đông đảo vận động viên tham gia tranh tài. Ảnh: R'Ô HOK

Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Giải chạy Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty CP VietRace365 phối hợp tổ chức. Giải năm nay diễn ra từ ngày 30-10 đến 1-11, thu hút 3.500 VĐV trong nước và quốc tế tranh tài. Các VĐV thi đấu các cự ly gồm: 6 km, 12 km, 30 km, 50 km, 70 km. Các cung đường chạy được thiết kế trên địa bàn xã Biển Hồ, với điểm xuất phát và về đích tại khu vực cổng Biển Hồ.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ khai mạc giải. Ảnh: R'Ô HOK

Trong khuôn khổ chương trình khai mạc, Ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc ở 3 cự ly: 30 km, 50 km và 70 km ở hai nội dung nam, nữ. Đồng thời trao giải theo nhóm tuổi cho các VĐV có thành tích cao tại các cự ly thi đấu.

Cụ thể, ở cự ly 70 km nam, giải nhất thuộc về VĐV Trần Văn Quế; giải nhì Bùi Minh Hướng và giải ba Lê Tấn Hi. Ở nội dung nữ, VĐV Nguyễn Thị Thu Hà giành giải nhất; Lộc Thị Phương Anh đạt giải nhì và Trương Thị Hiền giành giải ba.

Tại cự ly 50 km nam, giải nhất thuộc về VĐV Hoàng Văn Hơn; giải nhì Trần Công Như Ý và giải ba Lý Văn Huy. Ở nội dung nữ, VĐV Phan Thị Tường Vy đạt giải nhất; Ngô Thị Lan Anh giành giải nhì; giải ba thuộc về Huỳnh Như.

Cự ly 30 km nam, VĐV Hồ Văn Bình giành giải nhất; giải nhì thuộc về Hoàng Văn Lùng; Kabashima Kento đạt giải ba. Ở nội dung nữ, VĐV Nguyễn Thị Trà Giang giành giải nhất; giải nhì thuộc về Quách Thị Thùy Trang; Phan Ngọc Anh Thư đạt giải ba.

Theo kế hoạch, sáng ngày 1-11, các cự ly còn lại là 12 km và 6 km sẽ bước vào thi đấu lần lượt vào lúc 5 giờ 30 phút và 6 giờ.