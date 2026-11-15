Khai mạc giải chạy "Bang Mac Mountain Trail" năm 2026
Sáng 15/11, UBND xã Bằng Mạc tổ chức khai mạc giải chạy Bang Mac Mountain Trail năm 2026 với chủ đề "Bằng Mạc - Kết nối - Chinh phục - Lan tỏa". Giải chạy đã thu hút trên 800 vận động viên ở trong và ngoài tỉnh tham gia.
Giải chạy Bang Mac Mountain Trail năm 2026 được UBND xã Bằng Mạc tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần của Nhân dân. Đồng thời, đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026. Cùng đó, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức giải chạy đã phổ biến các quy tắc, điều lệ giải đến các vận động viên tham gia thi đấu.
Theo đó, các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 3 cự ly gồm 5km, 15km và 30km. Dự kiến bế mạc giải và trao huy chương sẽ diễn ra sau khi các vận động viên hoàn thành các cự ly thi đấu trong ngày 15/11.
Đây là giải chạy đầu tiên được UBND xã Bằng Mạc tổ chức. Thông qua giải chạy sẽ góp phần quảng bá hình ảnh xã Bằng Mạc với những cung đường làng bản, núi đồi, di tích lịch sử và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, từng bước hình thành sản phẩm thể thao gắn với văn hóa và du lịch địa phương. Đồng thời, góp phần tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc của xã Bằng Mạc.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/bang-mac-khai-mac-giai-chay-bang-mac-mountain-trail-nam-2026-5108433.html