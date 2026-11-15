Lãnh đạo UBND xã Bằng Mạc phát biểu khai mạc giải chạy Bang Mac Mountain Trail năm 2026

Giải chạy Bang Mac Mountain Trail năm 2026 được UBND xã Bằng Mạc tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần của Nhân dân. Đồng thời, đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026. Cùng đó, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực.

Các vận động viên khởi động trước khi tham gia chạy chính thức

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức giải chạy đã phổ biến các quy tắc, điều lệ giải đến các vận động viên tham gia thi đấu.

Các vận động viên xuất phát ở cự ly chạy 5km

Các vận động viên chinh phục nhiều địa hình khó trên cung đường chạy thuộc khuôn khổ giải

Theo đó, các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 3 cự ly gồm 5km, 15km và 30km. Dự kiến bế mạc giải và trao huy chương sẽ diễn ra sau khi các vận động viên hoàn thành các cự ly thi đấu trong ngày 15/11.

Các vận động viên tranh tài ở cự ly chạy 15km

Nội dung chạy ở cự ly 5km thu hút các vận động viên ở nhiều lứa tuổi tham gia

Đây là giải chạy đầu tiên được UBND xã Bằng Mạc tổ chức. Thông qua giải chạy sẽ góp phần quảng bá hình ảnh xã Bằng Mạc với những cung đường làng bản, núi đồi, di tích lịch sử và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, từng bước hình thành sản phẩm thể thao gắn với văn hóa và du lịch địa phương. Đồng thời, góp phần tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc của xã Bằng Mạc.