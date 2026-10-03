Khai mạc Giải Cầu lông trung cao tuổi quốc gia năm 2026

Các đội bước vào ngày thi đấu đầu tiên.

Giải đấu năm nay thu hút sự tham gia của hơn 230 vận động viên xuất sắc đến từ 14 đoàn thể thao đại diện cho các tỉnh, thành phố và ngành trên toàn quốc. Đây là sự kiện thể thao phong trào có quy mô lớn, tạo sân chơi lành mạnh, giao lưu cho các lực lượng thể thao trung cao tuổi, đồng thời lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, giải đấu không chỉ khuyến khích tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích mà còn thể hiện tinh thần dẻo dai "Tuổi cao - Gương sáng", góp phần truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đội bước vào ngày thi đấu đầu tiên.

Để phục vụ giải đấu, địa phương đăng cai Quảng Ninh cùng các tiểu ban chuyên môn đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần và kỹ thuật thi đấu. Ban Tổ chức cũng ghi nhận sự đóng góp, đồng hành của Công ty thể thao IWIN trong công tác tài trợ và nâng cao chất lượng chuyên môn cho giải.

Ban Tổ chức yêu cầu lực lượng trọng tài điều hành các trận đấu công tâm, khách quan, đúng luật; đồng thời mong muốn các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cống hiến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn và đẹp mắt.

Giải đấu sẽ kéo dài đến hết ngày 6/10.