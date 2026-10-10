Khai mạc Giải cầu lông Hội Nông dân phường An Khê năm 2026

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi. Ảnh: DIỄM HƯƠNG - HỮU VIỆT

Các vận động viên thi đấu ở hai nội dung đôi nam và đôi nam nữ, chia thành hai nhóm tuổi trên 40 và dưới 40.

Giải đấu là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, khuyến khích cán bộ, hội viên tích cực tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần.

Thông qua đó, Hội Nông dân phường tiếp tục thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng, tăng cường sự gắn kết giữa các chi hội, góp phần xây dựng hình ảnh người nông dân thời đại mới khỏe mạnh, năng động, sáng tạo.