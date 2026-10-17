Khai mạc Giải cầu lông các nhóm tuổi trẻ phường Cam Ranh mở rộng năm 2026

Sáng 17-10, UBND phường Cam Ranh tổ chức khai mạc Giải cầu lông các nhóm tuổi trẻ phường mở rộng năm 2026.

Giải thu hút 100 vận động viên đến từ các xã, phường: Cam Ranh, Cam Linh, Ba Ngòi, Bắc Cam Ranh và Nam Cam Ranh tham gia tranh tài.

Các vận động viên được chia thành 4 nhóm tuổi, gồm: 10 tuổi, từ 11-12 tuổi, từ 13-14 tuổi và từ 15-17 tuổi; thi đấu các nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Ban tổ chức sẽ trao 36 huy chương các loại cho các vận động viên đạt giải ở từng nội dung thi đấu.

Các vận động viên thi đấu tại giải.

Giải đấu được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh (18-10-1946 - 18-10-2026). Đây cũng là dịp để các vận động viên trẻ giao lưu, học hỏi, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực trong thi đấu. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong thanh thiếu nhi, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Giải kết thúc vào ngày 18-10.