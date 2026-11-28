Khai mạc Giải cầu lông các câu lạc bộ tỉnh và khách mời năm 2026
Tối 27/11, tại Nhà thi đấu Thể thao, Liên đoàn Cầu lông tỉnh tổ chức khai mạc Giải cầu lông các câu lạc bộ tỉnh Lạng Sơn và khách mời năm 2026.
Giải đấu năm nay thu hút 28 đoàn với gần 200 vận động viên tham gia, trong đó có các đoàn khách mời đến từ tỉnh: Bắc Ninh, Tuyên Quang và thành phố Hà Nội.
Các vận động viên tranh tài ở 10 nhóm tuổi, với hai nội dung đôi nam và đôi nam nữ. Trong khuôn khổ giải, các trận đấu diễn ra vào các buổi sáng, chiều và tối từ sau khai mạc. Giải dự kiến bế mạc vào chiều 29/11.
Thông qua giải đấu nhằm tạo sân chơi giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn cho các vận động viên, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu môn cầu lông trên địa bàn tỉnh và tăng cường giao lưu thể thao với các tỉnh, thành lân cận.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/khai-mac-giai-cau-long-cac-cau-lac-bo-tinh-va-khach-moi-nam-2026-5109207.html