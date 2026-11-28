Các đoàn vận động viên tham dự giải

Giải đấu năm nay thu hút 28 đoàn với gần 200 vận động viên tham gia, trong đó có các đoàn khách mời đến từ tỉnh: Bắc Ninh, Tuyên Quang và thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo Liên đoàn Cầu lông tỉnh phát biểu khai mạc giải

Đại diện Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên

Các vận động viên tranh tài ở 10 nhóm tuổi, với hai nội dung đôi nam và đôi nam nữ. Trong khuôn khổ giải, các trận đấu diễn ra vào các buổi sáng, chiều và tối từ sau khai mạc. Giải dự kiến bế mạc vào chiều 29/11.

Các vận động viên tham gia thi đấu

Các vận động viên thi đấu nội dung đôi nam nữ

Các vận động viên thi đấu nội dung đôi nam

Thông qua giải đấu nhằm tạo sân chơi giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn cho các vận động viên, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu môn cầu lông trên địa bàn tỉnh và tăng cường giao lưu thể thao với các tỉnh, thành lân cận.