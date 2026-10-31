Khai mạc Giải bóng đá Tứ hùng các cơ quan tư pháp TP.HCM: Gắn kết tình đồng đội, thắt chặt tình đoàn kết

Giải đấu do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp với các cơ quan tư pháp Thành phố và Công ty TAPHALAW tổ chức, quy tụ bốn đội bóng đến từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM, Tòa án nhân dân TP.HCM và Thi hành án dân sự TP.HCM.

Không chỉ là hoạt động thể dục, thể thao, giải đấu còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ, công chức các cơ quan gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết ngoài khuôn khổ công việc chuyên môn. Dù đảm nhiệm những chức năng, nhiệm vụ khác nhau, các đội bóng cùng hội tụ trên sân cỏ với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và niềm đam mê thể thao.

Trong không khí giao lưu thân tình, các vận động viên bước vào giải đấu với tinh thần quyết tâm, sẵn sàng cống hiến những pha bóng đẹp, những trận tranh tài hấp dẫn. Bên cạnh sự cạnh tranh trong thi đấu, điều được đề cao chính là tinh thần đồng đội, sự tôn trọng lẫn nhau và tình đoàn kết giữa các đơn vị.

Tham gia giải đấu, đội bóng Thi hành án dân sự TP.HCM cùng các đội bạn góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, xây dựng môi trường làm việc năng động, tích cực; đồng thời tạo thêm cơ hội giao lưu, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua hoạt động thể thao, tinh thần giao lưu, đoàn kết và sự gắn bó giữa các cơ quan tư pháp Thành phố tiếp tục được vun đắp. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ, công chức thêm hiểu, chia sẻ và đồng hành cùng nhau, góp phần xây dựng mối quan hệ phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả trong công tác.