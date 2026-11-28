Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và một số sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo UBND các phường Tân Phong, Đoàn Kết; trưởng các đoàn vận động viên tham gia giải.

Quang cảnh lễ khai mạc giải.

Vận động viên dự lễ khai mạc.

Tham gia giải có 18 đội bóng với 244 cầu thủ, tranh tài ở 3 nhóm tuổi U10, U13 và U15. Các trận đấu áp dụng luật bóng đá 7 người. Trong đó, nhóm U10 thi đấu 40 phút/trận theo thể thức vòng tròn tính điểm. Hai nhóm U13 và U15 thi đấu 50 phút/trận, chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm, lựa chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào thi đấu bán kết và chung kết.

Đồng chí Trần Quang Kháng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu khai mạc giải.

Phát biểu khai mạc giải, đồng chí Trần Quang Kháng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức giải nhấn mạnh: Giải đấu là hoạt động thể thao thiết thực, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao trong trường học và cộng đồng, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời, tạo sân chơi bổ ích để các vận động viên giao lưu, học hỏi, thể hiện niềm đam mê bóng đá, nâng cao thể chất, rèn luyện ý chí và tinh thần đoàn kết; qua đó phát hiện, bồi dưỡng những tài năng bóng đá trẻ cho tỉnh.

Để giải đấu diễn ra an toàn, thành công, đạt chất lượng chuyên môn, đồng chí đề nghị các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng; chấp hành nghiêm điều lệ, luật thi đấu, tôn trọng trọng tài và đối thủ. Các huấn luyện viên, trưởng đoàn tăng cường quản lý, động viên vận động viên; tổ trọng tài điều hành các trận đấu khách quan, công tâm, chính xác; các lực lượng phục vụ phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tốt công tác tổ chức và an toàn trong suốt thời gian diễn ra giải.

Trọng tài tuyên thệ.

Đồng chí Trần Quang Kháng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức giải tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải.

Các đồng chí: Trần Quang Kháng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức giải; Bế Thị Bằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải.

Sau lễ khai mạc, các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp mắt, những tình huống tranh bóng quyết liệt. Các đội thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao.

Các trận bóng diễn ra sôi nổi, quyết liệt.

Giải dự kiến bế mạc chiều ngày 29/11.