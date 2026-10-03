Khai mạc giải bóng đá Thanh niên - Cúp Asina 2026

Anh Đỗ Tuấn Hanh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam

Tại lễ khai mạc, anh Đỗ Tuấn Hanh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, Giải đấu là hoạt động thiết thực triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội LHTN Việt Nam, thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2026, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15.10.1956 – 15.10.2026).

Thể dục, thể thao có vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe, thể chất, đồng thời góp phần rèn luyện ý chí, bản lĩnh, tinh thần kỷ luật và ý thức tập thể. Đối với thanh niên, thể thao còn là nhịp cầu kết nối, gắn kết những trái tim nhiệt huyết, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến.

Thông qua các hoạt động thể thao, Trung ương Hội LHTN Việt Nam mong muốn tiếp tục đa dạng hóa các phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên, đưa tổ chức Hội đến gần hơn với thanh niên, nhất là thanh niên có chung niềm đam mê, sở thích.

Những pha tranh bóng gay cấn trong trận khai mạc Giải đấu

Giải thi đấu bóng đá 6 người được tổ chức theo luật của WMF - Liên đoàn Bóng đá Mini thế giới. Tham gia Giải có 700 đội đến từ các câu lạc bộ bóng đá thanh niên phong trào trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, tỉnh Thái Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Các đội thi đấu vòng loại theo hình thức loại trực tiếp, qua đó lựa chọn 16 đội có thành tích tốt nhất tham dự Vòng chung kết.

Ngay sau Lễ khai mạc, diễn ra trận đấu giao lưu giữa FC Tôi yêu Tổ quốc tôi với các đội bóng tham dự giải, chính thức mở màn cho các trận đấu của Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam – Cúp ASINA năm 2026.

FC Tôi yêu Tổ quốc tôi quy tụ các cầu thủ nổi tiếng như Trần Minh Vương, Nguyễn Thanh Nhàn, Phạm Lý Đức, cùng nhiều KOL/KOC có sức ảnh hưởng trong cộng đồng bóng đá và thể thao Việt Nam.

Đông đảo cầu thủ và cổ động viên dự Lễ khai mạc

Các trận đấu vòng loại sẽ diễn ra trong tháng 10 và tháng 11.2026. Vòng chung kết và Lễ bế mạc Giải diễn ra vào ngày 29.11.2026 tại Sân vận động C500 – Học viện An ninh nhân dân.

16 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại sẽ chia làm 4 bảng đấu, thi đấu theo thể thức của Điều lệ Giải để lựa chọn các đội đạt thành tích cao nhất, tranh các danh hiệu Vô địch, Nhì và Ba.

Giải đấu có sự đồng hành của Công ty Cổ phần Thay đổi cuộc chơi. Giải thưởng gồm: Đội Vô địch nhận 5 triệu đồng, Giải Nhì: 3 triệu đồng, giải Ba: 2 triệu đồng, các giải thưởng phụ khác mỗi giải 1 triệu đồng.

Qua Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam – Cúp Asina2026, Ban Tổ chức mong muốn tạo dựng một sân chơi bóng đá phong trào quy mô, thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, sống khỏe, sống tích cực, đồng thời tạo môi trường giao lưu, kết nối và đoàn kết trong thanh niên.