Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo địa phương, các cơ quan, đơn vị; Ban Tổ chức, tổ trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên 5 đội bóng, đơn vị đồng hành cùng đông đảo Nhân dân và cổ động viên.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải đấu. Ảnh: Minh Đức

Ông Hoàng Văn Huỳnh, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Hoàng Văn Thụ, xã Bắc Quang nhấn mạnh, giải đấu là dịp để các vận động viên nữ thể hiện tài năng, sức khỏe và niềm đam mê thể thao; đồng thời tạo điều kiện giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc. Ban Tổ chức mong muốn các đội bóng thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, chấp hành nghiêm điều lệ và các quy định của giải; tổ trọng tài điều hành các trận đấu khách quan, công tâm, chính xác; các cổ động viên cổ vũ nhiệt tình, văn minh.

Một số pha bóng hấp dẫn trong trận khai mạc. Ảnh: Minh Đức

Tham dự ORA CUP 2026 có 5 đội bóng gồm: Dân tộc Tày xã Bắc Quang, Dân tộc Dao xã Bạch Xa, Dân tộc Sán Dìu xã Sơn Thủy, Dân tộc Thái xã Tân Thành và Dân tộc Tày xã Quang Bình. Đây là những đại diện mang theo tinh thần thể thao, bản sắc văn hóa và sự giao lưu, đoàn kết của các cộng đồng dân tộc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Không khí sôi nổi tại trận đấu khai mạc

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, đại diện tổ trọng tài và các vận động viên đã thực hiện nghi thức tuyên thệ, thể hiện quyết tâm thi đấu đúng luật, công bằng, trung thực, tôn trọng đối thủ, đồng đội và cổ động viên. Ban Tổ chức cũng trao cờ lưu niệm cho 5 đội bóng tham dự giải, tạo không khí phấn khởi trước khi các trận đấu chính thức diễn ra.

Giải đấu góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong Nhân dân, phát huy vai trò của phụ nữ trong các hoạt động cộng đồng. Ảnh: Minh Đức

Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu đầu tiên diễn ra giữa Đội Dân tộc Tày xã Bắc Quang và Đội Dân tộc Dao xã Bạch Xa. Với tinh thần quyết tâm, đoàn kết và fair-play, các nữ cầu thủ hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn, góp phần tạo nên không khí sôi nổi trong ngày hội thể thao.

Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Bắc Quang mở rộng – ORA CUP 2026 diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11/2026. Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức mong muốn thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong Nhân dân, phát huy vai trò của phụ nữ trong các hoạt động cộng đồng, đồng thời góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc và gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp.