Các đại biểu dự Lễ khai mạc giải thi đấu bóng đá nam.

Đến dự Lễ khai mạc Giải có ông Vũ Ngọc Tuấn - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III; ông Vũ Thanh Hải - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV; ông Phan Trường Giang - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II; ông Vũ Tuấn Anh - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Hội thao KTNN năm 2026.

Lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh lưu niệm, động viên các cầu thủ trước giờ thi đấu.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Vũ Tuấn Anh cho biết, Giải được tổ chức để khuyến khích tinh thần thể thao của các đoàn viên, thanh niên KTNN; đồng thời tăng cường tình đoàn kết, chia sẻ giữa các đơn vị trong toàn Ngành.

Ông Vũ Tuấn Anh đề nghị các cầu thủ thi đấu với tinh thần cao thượng, an toàn và cống hiến những pha bóng đẹp mắt cho khán giả; đồng thời mong muốn các khán giả tham gia cổ vũ hết mình; động viên các cầu thủ nỗ lực thi đấu.

“Ban Tổ chức hy vọng Giải đấu năm nay sẽ tiếp tục mang đến không khí vui tươi, sôi động và đoàn kết cho tất cả các thành viên tham gia” - ông Vũ Tuấn Anh cho biết.

Các cầu thủ tham dự trận thi đấu vòng bảng giải bóng đá nam Kiểm toán nhà nước.

Giải đấu môn bóng đá nam có sự góp mặt của 7 đội bóng độc lập và liên quân. Giải đấu được chia làm 2 bảng.

Bảng A gồm các đội liên quân: KTNN chuyên ngành Ia - KTNN khu vực I; Vụ Tổng hợp - KTNN chuyên ngành III; KTNN chuyên ngành IV - Thanh tra KTNN; KTNN chuyên ngành V - KTNN khu vực XI.

Bảng B gồm các đội: KTNN khu vực II; liên quân KTNN chuyên ngành II - KTNN chuyên ngành VI; liên quân Cục Công nghệ thông tin - Báo Kiểm toán - Vụ Pháp chế.

Cầu thủ tuyên thệ trước giờ thi đấu

Ngay sau Lễ khai mạc, các trận đấu diễn ra giữa liên quân KTNN chuyên ngành Ia - KTNN khu vực I gặp liên quân KTNN chuyên ngành V - KTNN khu vực XI. Liên quân Vụ Tổng hợp - KTNN chuyên ngành III gặp liên quân KTNN chuyên ngành IV - Thanh tra KTNN; Liên quân KTNN chuyên ngành II - KTNN chuyên ngành VI gặp liên quân Cục Công nghệ thông tin - Báo Kiểm toán - Vụ Pháp chế.

Giải bóng đá là hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội thao KTNN năm 2026 (chính thức diễn ra ngày 05/12).

Hội thao quy tụ gần 450 lượt vận động viên là đoàn viên thanh niên, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc KTNN, tranh tài tại các môn thi đấu gồm: Bóng đá, Bóng bàn, Cầu lông, Pickleball, Cờ tướng, Kéo co.

Hội thao được tổ chức với mục đích duy trì và phát triển hoạt động thể dục, thể thao thường niên của KTNN, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, thanh niên trong toàn Ngành; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị, từ đó góp phần hỗ trợ trong công tác, chung tay xây dựng KTNN ngày càng vững mạnh.

Các cầu thủ thi đấu với tinh thần cống hiến cao thượng với nhiều pha bóng đẹp mắt. Ảnh: N.Lộc