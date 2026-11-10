Khai mạc Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026

Mở màn lễ khai mạc là chương trình biểu diễn cồng chiêng đặc sắc của các nghệ nhân Ba Na và Jrai. Những âm thanh cồng chiêng cùng các điệu múa truyền thống mang đến không khí sôi động, đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên, tạo điểm nhấn cho sự kiện thể thao quốc tế tổ chức tại Gia Lai.

Khai mạc Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Ngay sau lễ khai mạc, khán giả được chứng kiến trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Với lối chơi chủ động, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0. Trong đó, cầu thủ Nguyễn Minh Tâm lập cú đúp, bàn thắng còn lại được Williams Minh Hoàng ghi trên chấm phạt đền.

Lễ khai mạc mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Ảnh Hà Ngọc Chính.

Giải đấu diễn ra từ ngày 10 đến 14/11, trên sân vận động Pleiku. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Singapore vào ngày 12/11 và U23 Qatar ngày 14/11.

U23 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Thái Lan. Ảnh Minh Vỹ.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 là dịp để các đội tuyển trẻ quốc tế giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Đồng thời, sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Gia Lai đến với bạn bè quốc tế, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.