Lễ khai mạc Giải Bóng đá Doanh nhân trẻ Toàn quốc lần thứ IX – TP. Hải Phòng năm 2026 diễn ra trong không khí trang trọng nhưng không kém phần sôi nổi, thu hút sự tham dự của đông đảo lãnh đạo, đại biểu, khách quý cùng đại diện các tổ chức, doanh nghiệp.

Giải Bóng đá Doanh nhân trẻ Toàn quốc lần thứ IX – TP. Hải Phòng năm 2026 chính thức khai mạc.

Về phía Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, chương trình có sự hiện diện của anh Nguyễn Như Kiên và anh Đặng Việt Bách – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Về phía địa phương và các đơn vị đồng hành có đại diện lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ TP. Hải Phòng cùng đại diện Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố, các nhà tài trợ, đối tác và toàn thể cầu thủ của 24 đội bóng tranh tài tại mùa giải năm nay.

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Nguyễn Như Kiên – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã chính thức khởi động mùa giải lần thứ IX. Đồng thời, anh nhấn mạnh ý nghĩa của giải đấu trong việc tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, thúc đẩy hoạt động giao lưu, kết nối kinh doanh và nâng cao phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe trong cộng đồng doanh nhân trẻ toàn quốc.

Anh Đặng Việt Bách – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng.

Không chỉ mang đến những màn tranh tài kịch tính trên sân cỏ, Lễ khai mạc năm nay còn để lại dấu ấn nghệ thuật đặc sắc với đêm nhạc Rock mang chủ đề “Dòng thời gian”. Sự góp mặt của ban nhạc Bức Tường đã khuấy động bầu không khí, mang lại những cung bậc cảm xúc bùng nổ, tiếp thêm lửa nhiệt huyết cho các vận động viên và cổ động viên.

Đặc biệt, Giải Bóng đá Doanh nhân trẻ Toàn quốc lần thứ IX và đêm nhạc Rock “Dòng thời gian” còn là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Doanh nhân trẻ TP. Hải Phòng (1996 – 2026). Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận hành trình ba thập kỷ không ngừng kết nối, phát triển và lan tỏa những giá trị tích cực của đội ngũ doanh nhân trẻ đất Cảng nói riêng và cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam nói chung.

Với sự chuẩn bị chu đáo của đơn vị đăng cai cùng tinh thần thi đấu hết mình của 24 đội bóng, mùa giải lần thứ IX tại TP. Hải Phòng hứa hẹn sẽ mang đến những trận cầu cống hiến, đẹp mắt và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa các doanh nhân trẻ trên khắp mọi miền Tổ quốc.