Khai mạc Giải bóng chuyền nam Vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm tới các câu lạc bộ bóng chuyền nam tham dự Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia các câu lạc bộ năm 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc đăng cai tổ chức giải là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm của Công an thành phố. Đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn, chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy phong trào bóng chuyền và đáp ứng nhu cầu thưởng thức thể thao của người hâm mộ.

Diễn ra từ ngày 28/10 đến 8/11, giải có sự tham gia của 8 câu lạc bộ nam gồm Biên Phòng MB, Công an TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, LPBank Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh và Thể Công Tân Cảng.

Trước đó, tại vòng I diễn ra từ ngày 6 đến 19/4 ở Hà Nội, các đội đã thi đấu tích lũy điểm số, tạo cơ sở cho cuộc cạnh tranh thứ hạng ở chặng cuối mùa giải. Biên Phòng MB kết thúc vòng I với thành tích toàn thắng 7 trận. Trong khi đó, Công an TP Hồ Chí Minh, Thể Công Tân Cảng, LPBank Ninh Bình và Hà Nội cũng hướng đến mục tiêu cạnh tranh các vị trí dẫn đầu.

Pha tấn công của các VĐV Công an TP Hồ Chí Minh (áo đỏ) trong trận đấu gặp Sanest Khánh Hòa (áo xanh).

Theo thể thức thi đấu, các đội tiếp tục tranh tài vòng tròn tính điểm để xếp hạng từ 1 đến 8. Bốn đội có thứ hạng cao nhất giành quyền vào vòng chung kết tranh chức vô địch; các đội còn lại thi đấu phân hạng. Vòng chung kết và các trận phân hạng dự kiến diễn ra trong hai ngày 7 và 8/11. Đội xếp thứ 8 chung cuộc sẽ xuống thi đấu tại Giải Bóng chuyền hạng A năm 2027.

Ngay sau lễ khai mạc, dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả, đội chủ nhà Công an TP Hồ Chí Minh giành chiến thắng áp đảo 3-0 trước Sanest Khánh Hòa, với các tỷ số lần lượt là 25-16, 25-16 và 25-15. Kết quả giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm, tiếp tục cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trước đó, ở nội dung nữ, vòng II và vòng chung kết Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia các câu lạc bộ Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026 đã diễn ra từ ngày 14 đến 25/10 tại tỉnh Vĩnh Long, với sự tham gia của 8 câu lạc bộ. Binh chủng Thông tin Binh đoàn 19 giành chức vô địch sau khi đánh bại Hà Nội Tasco Auto với tỷ số 3-1 trong trận chung kết.

Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia các câu lạc bộ là giải đấu đỉnh cao trong hệ thống thi đấu quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, phát hiện và tuyển chọn vận động viên xuất sắc cho các đội tuyển quốc gia, hướng tới các giải đấu quốc tế.