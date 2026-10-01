Khai mạc Giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc khu vực phía Bắc

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm và hoa cho các đoàn vận động viên tham dự giải.

Dự lễ khai mạc có Tiến sĩ Lê Trí Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam; các đồng chí: Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tô Vũ Ninh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể và các xã, phường.

Giải quy tụ 33 đoàn, 70 đội bóng với hơn 700 vận động viên đến từ các câu lạc bộ thuộc các tỉnh, thành phố trên cả nước. Các đội được chia thành 20 bảng, thi đấu 120 trận ở nội dung nam và nữ, theo 4 nhóm tuổi. Trong đó, nội dung nữ gồm các nhóm tuổi 40 - 46, 47 - 53, 54 - 60 và từ 61 tuổi trở lên; nội dung nam gồm 45 - 51, 52 - 58, 59 - 65 và từ 66 tuổi trở lên. Thể thức thi đấu theo luật thi đấu bóng chuyền hơi Việt Nam năm 2014.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho đơn vị đăng cai tổ chức giải.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tô Vũ Ninh nhấn mạnh, hoạt động thi đấu là dịp thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho người trung, cao tuổi; đồng thời tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, học hỏi, tăng cường đoàn kết và lan tỏa phong trào bóng chuyền hơi trong cộng đồng. Đây là năm thứ hai liên tiếp Cao Bằng đăng cai tổ chức Giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc.

Thông qua hoạt động thể thao, địa phương có thêm cơ hội giới thiệu hình ảnh, văn hóa, con người và tiềm năng du lịch đến các vận động viên, huấn luyện viên và du khách. Đặc biệt, giải khai mạc đúng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10, góp phần lan tỏa thông điệp về rèn luyện sức khỏe, sống vui, sống khỏe, sống có ích; qua đó khẳng định vai trò của thể thao trong nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng.

Giải diễn ra từ ngày 1 - 4/10. Ngay sau lễ khai mạc diễn ra các trận đấu ở nội dung nữ 40 - 46 tuổi và nam 52 - 58 tuổi giữa các đội: Công ty Nam Thăng Long và xã Phủ Thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên và Hội Người cao tuổi Điện Biên; Công ty Quảng cáo Ba Bể và xã Phù Ninh.

Trận thi đấu giữa đội Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên và Hội Người cao tuổi Điện Biên.

Nhân dịp này, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho đơn vị đăng cai tổ chức giải; Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm và hoa cho các đoàn vận động viên tham dự.