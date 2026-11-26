Ngày 26-11, trong khuôn khổ ngày thi đấu thứ hai môn Taekwondo tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, hai võ sĩ Vũ Thị Dung (hạng 57kg nữ) và Lê Phi Hùng (hạng trên 87kg nam) đã thi đấu bùng nổ, mang về cú đúp Huy chương vàng (HCV) quý giá. Cộng với tấm HCV “mở hàng” trước đó một ngày của Nguyễn Xuân Thành, đội tuyển Taekwondo Thủ đô đã chạm mốc 3 HCV đầy ấn tượng.