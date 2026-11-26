Khai mạc Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và PT-TH Hà Nội mở rộng
Nhà thi đấu Hà Nội trên phố Trịnh Hoài Đức tiếp tục trở thành điểm hẹn của phong trào bóng bàn cả nước khi bắt đầu diễn ra các cuộc tranh tài tại Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng lần thứ 13. Giải năm nay do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn thành phố Hà Nội tổ chức.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khai-mac-giai-bong-ban-tranh-cup-bao-va-pt-th-ha-noi-mo-rong-246261126190732267.htm