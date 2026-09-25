Khai mạc Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2026 tại Vĩnh Long

Các vận động viên tham gia thi đấu. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đây là sự kiện thể thao đỉnh cao quy mô lớn, thu hút 130 vận động viên xuất sắc đến từ 10 tỉnh, thành phố, ngành có phong trào bóng bàn mạnh hàng đầu cả nước. Các đoàn tham dự gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Lâm Đồng, Quân đội, Công an nhân dân T&T, Tây Ninh, Đồng Nai, Cà Mau và chủ nhà Vĩnh Long.

Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2026 không chỉ là sân chơi để các tay vợt cọ xát, thể hiện tài năng và khẳng định vị thế, mà còn là cơ hội quan trọng nhằm kiểm tra, đánh giá phong trào bóng bàn chuyên nghiệp trên cả nước.

Qua đó, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn những nhân tố xuất sắc bổ sung cho đội tuyển quốc gia, chuẩn bị lực lượng tranh tài tại các giải đấu quốc tế trong thời gian tới.

Quang cảnh lễ khai mạc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Cao Quốc Dũng nhấn mạnh, việc đăng cai tổ chức giải đấu là niềm vinh dự lớn đối với Vĩnh Long. Đây cũng là dịp để địa phương giới thiệu, quảng bá tới bạn bè, du khách cả nước về hình ảnh vùng đất Nam Bộ hiền hòa, mến khách, giàu tiềm năng phát triển và đậm đà bản sắc văn hóa.

Ban tổ chức trao cờ cho các đội tham gia. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Để giải đấu đạt chất lượng chuyên môn cao và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức yêu cầu lực lượng trọng tài điều hành các trận đấu với tinh thần khách quan, công tâm, trung thực và đúng luật. Các vận động viên cần nỗ lực thi đấu hết mình theo tinh thần “Đoàn kết-trung thực-cao thượng”, cống hiến cho đông đảo khán giả và người hâm mộ những trận đấu hấp dẫn cùng nhiều pha bóng đẹp mắt.

Các đội tham gia thi đấu tại lễ khai mạc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Sau lễ khai mạc, các vận động viên tham gia thi đấu. Giải đấu diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30/9.