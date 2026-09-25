Khai mạc Giải Bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2026

Trận đấu nội dung đồng đội nam giữa 2 đội Hà Nội và Hải Phòng. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Giải quy tụ 130 vận động viên xuất sắc đến từ 10 đội tuyển mạnh nhất trên toàn quốc tham dự gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Lâm Đồng, Quân đội, Công an nhân dân T&T, Tây Ninh, Đồng Nai, Cà Mau và Vĩnh Long. Các vận động viên tranh tài ở 7 nội dung: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ.

Ông Cao Quốc Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, Phó trưởng Ban Tổ chức giải, cho biết: Giải là sự kiện thể thao quy mô lớn, quy tụ nhiều tay vợt xuất sắc của các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước. Đây là dịp để các vận động viên thi đấu, cọ xát, nâng cao chuyên môn; đồng thời giúp ngành Thể thao kiểm tra, đánh giá phong trào và tuyển chọn những nhân tố xuất sắc bổ sung cho đội tuyển quốc gia, chuẩn bị tham dự các giải đấu quốc tế.

Ban Tổ chức đề nghị lực lượng trọng tài điều hành giải khách quan, đúng luật, đúng điều lệ; các vận động viên thi đấu trung thực, đoàn kết, cao thượng, cống hiến những trận đấu hấp dẫn cho khán giả.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu ở nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ diễn ra sôi nổi. Giải dự kiến kết thúc ngày 30/9.