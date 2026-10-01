Khai mạc giải Billiards & Snooker Quốc gia ở Cần Thơ với 451 VĐV tham gia

Chiều 1.10, Sở VHTTDL TP. Cần Thơ phối hợp cùng Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) và Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam (VBSF) tổ chức lễ khai mạc Giải vô địch các CLB Billiards & Snooker Quốc gia (nội dung Carom) tranh cúp VTV Nam Bộ năm 2026, kết hợp Giải vô địch Carom trẻ Quốc gia 2026.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho lực lượng trọng tài và các đoàn tham gia giải

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ Lâm Thanh Dũng cho biết, giải diễn ra từ ngày 1.10 đến 10.10.2026, quy tụ 451 VĐV của 13 đơn vị gồm: An Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Nội, TP.HCM, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Vĩnh Long và đội chủ nhà TP. Cần Thơ.

Các VĐV sẽ tranh tài ở 4 bộ huy chương gồm các nội dung thi đấu: Carom 3 băng nam, 1 băng nam, 3 băng nữ và 3 băng nam dành cho VĐV trẻ (dưới 22 tuổi).

Đây là các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia thường niên và lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Cần Thơ. Giải đấu không chỉ là cơ sở xét tính điểm trên bảng xếp hạng quốc gia và phong đẳng cấp VĐV, mà còn là dịp tuyển chọn, ươm mầm các tài năng trẻ kế cận cho Billiards Carom Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ Lâm Thanh Dũng phát biểu

Để công tác tổ chức giải được thành công, ông Lâm Thanh Dũng đề nghị lực lượng trọng tài điều hành giải với tinh thần vô tư, khách quan, trung thực, đánh giá chính xác thành tích của các VĐV trong quá trình thi đấu. Các VĐV cần thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng; quyết tâm mang thành tích tốt nhất về cho đơn vị.

“TP. Cần Thơ vinh dự được Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam tin tưởng giao là đơn vị đăng cai tổ chức giải. Qua đó, giúp lan tỏa phong trào Billiards & Snooker ở Cần Thơ và các địa phương xung quanh ngày càng phát triển. Bên cạnh hoạt động thể thao thì đây còn là sự kiện văn hóa, góp phần thu hút thêm nhiều khách du lịch đến với Cần Thơ”, ông Lâm Thanh Dũng chia sẻ.

Các VĐV tham gia thi đấu tại giải năm nay từ ngày 1.10 đến 10.10

Theo thông tin từ Ban tổ chức, dự kiến tổng giá trị giải thưởng lần này hơn 300 triệu đồng, gồm: Giải vô địch 3 băng nam là 50 triệu đồng; giải Nhất 3 băng nữ và 1 băng nam là 40 triệu đồng mỗi nội dung; giải Nhất 3 băng nam trẻ là 20 triệu đồng; cùng nhiều giải thưởng cho các thứ hạng khác...

Trước đó, ngày 30.9, Ban tổ chức đã có cuộc họp với các đơn vị liên quan để phổ biến điều lệ, các quy định chuyên môn, tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Các đoàn cũng thực hiện thủ tục làm thẻ VĐV và hoàn tất công tác chuẩn bị để sẵn sàng tranh tài.