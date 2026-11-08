Khai mạc giải bắn súng quân dụng ASEAN lần thứ 34
Ngày 7/11, Giải bắn súng quân dụng các nước ASEAN (AARM) lần thứ 34 đã chính thức khai mạc tại trường bắn Terendak, bang Melaka của Malaysia. Sự kiện còn có sự tham dự của các Phó Tư lệnh Lục quân đến từ 9 quốc gia thành viên ASEAN. Timor-Leste, thành viên mới nhất của ASEAN, không tham gia thi đấu trong năm nay.
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Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/khai-mac-giai-ban-sung-quan-dung-asean-lan-thu-34-post913963.html