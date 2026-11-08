Khai mạc Gameshow 'Đường đến vinh quang' lần thứ XVII

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn phát biểu khai mạc.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp; đại diện các đơn vị đồng hành: VNPT Đồng Tháp, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Trường Đại học Đồng Tháp, cùng đông đảo thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Trải qua 16 mùa tổ chức, Gameshow “Đường đến vinh quang” đã trở thành sân chơi trí tuệ bổ ích, quen thuộc đối với học sinh trong và ngoài tỉnh. Chương trình tạo cơ hội để các em giao lưu, học hỏi, thể hiện kiến thức, khả năng tư duy và bản lĩnh; góp phần khơi dậy tinh thần hiếu học, thúc đẩy phong trào thi đua học tập trong nhà trường.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả và ý nghĩa giáo dục mà chương trình mang lại trong 16 năm qua. Qua các vòng thi, học sinh được rèn luyện tư duy, khả năng phản xạ, kỹ năng giải quyết vấn đề và sự tự tin trước tập thể, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh.

Đánh giá cao những đổi mới của mùa giải lần thứ XVII, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng chương trình tiếp tục mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn, bổ ích. Đồng chí mong muốn các thí sinh giữ vững niềm đam mê học tập, tinh thần tự tin, trung thực, đoàn kết; xem mỗi vòng thi là cơ hội tích lũy kiến thức, rèn luyện bản lĩnh và trưởng thành. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương sự phối hợp, đồng hành của các đơn vị tổ chức, tài trợ, nhà trường, thầy cô giáo và phụ huynh trong duy trì, phát triển chương trình.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức giới thiệu thể lệ và cơ cấu giải thưởng mùa thi năm học 2026 - 2027. Ở vòng thi tuần, giải Nhất trị giá 3 triệu đồng, giải Nhì 2,5 triệu đồng và 2 giải Ba, mỗi giải 2 triệu đồng. Vòng thi tháng có giải Nhất 6 triệu đồng, giải Nhì 3 triệu đồng và 2 giải Ba, mỗi giải 2,5 triệu đồng. Vòng thi quý có giải Nhất 12 triệu đồng, giải Nhì 5 triệu đồng và 2 giải Ba, mỗi giải 3 triệu đồng.

Đặc biệt, vòng chung kết năm có giải Nhất trị giá 300 triệu đồng, giải Nhì 150 triệu đồng và 2 giải Ba, mỗi giải 80 triệu đồng. Cơ cấu giải thưởng góp phần động viên, khích lệ các thí sinh nỗ lực học tập, tự tin thể hiện năng lực và chinh phục các thử thách.

Mùa thi năm nay tiếp tục nhận được sự đồng hành của VNPT Đồng Tháp, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang và Trường Đại học Đồng Tháp. Sự hỗ trợ của các đơn vị đồng hành góp phần tạo điều kiện để chương trình duy trì, phát triển và lan tỏa những giá trị tích.

Các thí sinh tham gia Gameshow “Đường đến vinh quang” lần thứ XVII, sẵn sàng bước vào vòng thi đầu tiên.

Không khí sôi nổi của các cổ động viên ngay sau lễ khai mạc Gameshow “Đường đến vinh quang” lần thứ XVII.

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh đã bước vào những cuộc tranh tài đầu tiên của mùa giải mới. Những câu hỏi, những màn so tài kiến thức tiếp tục mang đến không khí hào hứng tại phim trường. Chương trình đầu tiên sẽ phát sóng lúc 19 giờ 10 phút, thứ Bảy, ngày 14-11, trên sóng THĐT1.