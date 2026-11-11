Khai mạc Festival 'Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới năm 2026': Lan tỏa niềm tự hào, thúc đẩy tin dùng hàng Việt

Các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm làng nghề Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng; cùng đại diện các cơ quan Trung ương, sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các xã, phường, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, nghệ nhân và đông đảo nhân dân.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu khai mạc Festival. Ảnh: Quang Thái

Diễn ra từ ngày 11 đến 15-11, Festival có quy mô 200 gian hàng, với sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và nghệ nhân đến từ Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Festival, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, cuộc vận động cần tiếp tục đổi mới, hướng tới mục tiêu từ “ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến “tự hào, tin dùng hàng Việt Nam chất lượng cao”. Đây không chỉ là sự thay đổi về thông điệp, mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của hàng Việt trên thị trường.

Sau 17 năm triển khai, cuộc vận động đã từng bước đi vào đời sống, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân, góp phần hình thành văn hóa ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam.

Các đại biểu dự lễ khai mạc Festival "Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới năm 2026”. Ảnh: Quang Thái

Tại Hà Nội, cuộc vận động được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cộng đồng doanh nghiệp. Đáng chú ý, thông qua các chương trình kết nối cung cầu, thành phố đã phối hợp với hơn 30 tỉnh, thành phố đưa hơn 3.000 sản phẩm vào hệ thống phân phối trên địa bàn.

Kết quả này cho thấy vai trò của các hoạt động xúc tiến thương mại trong việc đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời mở rộng cơ hội tiêu thụ cho doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất. Tuy nhiên, để hàng Việt có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, bên cạnh mở rộng hệ thống phân phối và quảng bá, yếu tố quyết định vẫn là chất lượng sản phẩm và niềm tin của người tiêu dùng.

Người dân Thủ đô tham quan, mua sắm tại các gian hàng giới thiệu và bán sản phẩm đặc sản làng nghề Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Ảnh: Quang Thái

Theo bà Bùi Huyền Mai, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những thời cơ, vận hội lớn, song cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, cuộc vận động cần tiếp tục đổi mới, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển nhanh và bền vững.

Thông điệp “tự hào, tin dùng hàng Việt Nam chất lượng cao” đặt trọng tâm vào chất lượng và niềm tin của thị trường. Để đạt được mục tiêu này, doanh nghiệp phải chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Khi sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng và sức cạnh tranh, niềm tự hào về hàng Việt mới được chuyển hóa thành quyết định mua sắm bền vững.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc Festival. Ảnh: Quang Thái

Với 200 gian hàng, Festival giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, nông sản, đặc sản vùng miền và thương hiệu Việt Nam tiêu biểu. Sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và nghệ nhân từ nhiều địa phương tạo điều kiện để sản phẩm đặc trưng tiếp cận người tiêu dùng Thủ đô, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển thị trường.

Bà Bùi Huyền Mai cho biết, thông qua Festival, Ban tổ chức mong muốn tăng cường kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển thị trường. Sự kiện cũng góp phần lan tỏa niềm tự hào về trí tuệ, sức sáng tạo của người Việt, đưa sản phẩm và thương hiệu Việt vươn xa hơn.

Đặc biệt, Festival không chỉ là dịp trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của doanh nghiệp trong nâng cao chất lượng hàng hóa, xây dựng niềm tin với người tiêu dùng. Qua đó, sự kiện góp phần tăng cường kết nối giữa sản xuất, phân phối và tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thị trường nội địa.