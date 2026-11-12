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Khai mạc Festival “Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới” năm 2026

Tối 11/11, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội đã tổ chức khai mạc Festival “Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới” năm 2026. Dự lễ khai mạc có Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội - Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Bùi Huyền Mai.

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Đỗ Hưng

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khai-mac-festival-tu-hao-hang-viet-nam-trong-ky-nguyen-moi-nam-2026-246261112085257013.htm