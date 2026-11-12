Khai mạc Festival “Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới” năm 2026

Người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng nhưng vẫn nhận được tiền lương hoặc các khoản thù lao khác từ doanh nghiệp sẽ phải chịu mức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% đối với mỗi lần chi trả từ 5 triệu đồng trở lên. Hướng dẫn mới nhất của Thuế thành phố Hà Nội giúp các doanh nghiệp xác định chính xác nghĩa vụ tài chính và tránh những sai sót trong quá trình quyết toán thuế.