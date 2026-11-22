Đến dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu dự lễ khai mạc

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại lễ khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival tôm Cà Mau

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển. Văn hóa không chỉ là những giá trị truyền thống được giữ gìn, được trao truyền qua các thế hệ, mà còn được thể hiện trong nếp sống, cách ứng xử, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên của con người, mỗi cộng đồng và mỗi dân tộc. Ở Cà Mau, văn hóa và tôm có mối quan hệ mật thiết. Nghề tôm là một phần của văn hóa sông nước, rừng và biển của cư dân vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải tặng hoa Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá, tôm là ngành hàng xuất khẩu chủ lực, có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển thủy sản cả nước. Trong đó, Cà Mau là địa phương trọng điểm với khoảng 418.000ha nuôi tôm, chiếm 55% diện tích nuôi tôm nước lợ cả nước, cùng nhiều mô hình nuôi đặc trưng và hệ thống doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival tôm Cà Mau

Ngành tôm Cà Mau và cả nước vẫn đối mặt nhiều thách thức như chất lượng giống, tỷ lệ nuôi thành công, chi phí sản xuất cao, hạ tầng thiếu đồng bộ, sản xuất nhỏ lẻ và liên kết yếu. Trong khi đó, thị trường ngày càng khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, môi trường và trách nhiệm xã hội, buộc ngành tôm phải nâng cao năng suất, công nghệ, thương hiệu và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tham quan các gian hàng tại Festival tôm Cà Mau

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các bộ, ngành, các địa phương, các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp ngành tôm phải chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng, giá trị gia tăng và thu nhập bền vững của người nuôi tôm là mục tiêu chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho biết, Festival với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quảng bá ẩm thực, làng nghề, OCOP, trưng bày ngành tôm và xúc tiến thương mại sẽ góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, mở rộng hợp tác. Đặc biệt, các kết nối tại sự kiện cần được cụ thể hóa thành chương trình, dự án và kết quả thiết thực sau Festival.