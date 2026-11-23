Người có thẻ bảo hiểm y tế khi lựa chọn dịch vụ theo yêu cầu vẫn được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí thuộc phạm vi được hưởng, theo mức hưởng và điều kiện thanh toán quy định. Các cơ sở y tế có trách nhiệm công khai và thông báo trước cho người bệnh về các khoản phải tự chi trả, bao gồm cả phần chênh lệch...