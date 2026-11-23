Khai mạc Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II
Tối 22/11, tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai mạc Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II với chủ đề: “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/khai-mac-festival-quoc-te-nganh-hang-lua-gao-viet-nam-lan-thu-ii/7686.html