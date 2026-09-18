Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch; Hà Trung Kiên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Sở Công thương 17 tỉnh, thành phố.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Tuyên Quang năm 2026.

Đây là lần đầu tiên Festival được tổ chức tại tỉnh, tạo không gian kết nối sản xuất, thương mại, quảng bá sản phẩm nông sản, OCOP, làng nghề với phát triển du lịch. Festival diễn ra từ ngày 18 đến 24 - 9 tại khu vực đường Chiến Thắng Sông Lô, phường Minh Xuân, quy tụ 120 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ 17 tỉnh, thành phố. Trong đó có 6 gian hàng không gian chung trình diễn làng nghề của tỉnh Tuyên Quang và 30 gian hàng ẩm thực gắn với Lễ hội bia.

Các đại biểu dự khai mạc Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Tuyên Quang năm 2026.

Một trong những điểm nhấn tại Festival là lễ trao chứng nhận sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia cho Trà Shan tuyết Hồng Thái (1 tôm 1 lá) của Hợp tác xã Sơn Trà, xã Hồng Thái. Việc sản phẩm đạt OCOP 5 sao góp phần khẳng định chất lượng, giá trị và thương hiệu của sản phẩm chè đặc trưng của Tuyên Quang, mở thêm cơ hội quảng bá, kết nối thị trường.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao chứng nhận sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp Quốc gia cho lãnh đạo Hợp tác xã Sơn Trà.

Các gian hàng tại Festival giới thiệu, quảng bá đa dạng sản phẩm nông sản, OCOP, sản phẩm làng nghề đặc trưng của các địa phương. Thông qua hoạt động trưng bày, giao thương và kết nối, Festival tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng; đồng thời giới thiệu nét đặc sắc về văn hóa, làng nghề và sản phẩm địa phương gắn với hoạt động du lịch. Qua đó, tạo thêm điểm đến hấp dẫn cho người dân, du khách trong dịp Lễ hội Thành Tuyên năm 2026.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Tuyên Quang năm 2026.