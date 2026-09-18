Khai mạc Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn du lịch Tuyên Quang

Nâng cao giá trị nông sản xứ Tuyên

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Anh Cương, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang cho biết, Tuyên Quang là vùng đất thiêng liêng, phên dậu nơi cực Bắc của Tổ quốc, “Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến”. Đây không chỉ là niềm tự hào về truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng vẻ vang mà còn được thiên nhiên ưu ái, ban tặng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, với nhiều sản vật độc đáo và giàu bản sắc văn hóa truyền thống.

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình phát triển nông sản chủ lực và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Tuyên Quang đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP).

Ông Hoàng Anh Cương, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại lễ khai mạc.

Tỉnh Tuyên Quang quan tâm quy hoạch các vùng hàng hóa tập trung, hình thành vùng sản xuất bảo đảm chất lượng sản phẩm. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển các sản phẩm tiềm năng, chủ lực, có lợi thế đạt tiêu chuẩn, Tuyên Quang tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, kết nối, tìm kiếm thị trường. Qua đó, góp phần tăng cường khả năng tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Đến nay, Tuyên Quang đã xây dựng được hệ thống sản phẩm OCOP đa dạng, chất lượng, với hơn 400 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Trong đó, có 3 sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia và 25 sản phẩm OCOP 4 sao. Nhiều sản phẩm đã và đang được người tiêu dùng trong và ngoài nước tin dùng, có danh tiếng trong nước và quốc tế.

Theo ông Hoàng Anh Cương, kết quả đạt được cũng cho thấy, Chương trình OCOP đã và đang đi đúng hướng, khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo chiều sâu, gắn sản xuất với thị trường, gắn giá trị sản phẩm với bản sắc văn hóa của miền đất xứ Tuyên.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn (đứng thứ 2 từ trái qua), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang, Trưởng ban Tổ chức Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch Tuyên Quang năm 2026 tham quan gian hàng tại sự kiện.

Cùng với tiềm năng phát triển các sản phẩm nông nghiệp, hệ thống tài nguyên du lịch đặc sắc cũng là lợi thế của Tuyên Quang mà không phải địa phương nào cũng có được. Từ cực Nam của tỉnh với Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, vùng đất thiêng của cách mạng, nơi ghi dấu những mốc son chói lọi của dân tộc, với lán Nà Nưa, đình Tân Trào, cây đa Tân Trào, đình Hồng Thái..., Tuyên Quang có không gian du lịch về nguồn giàu giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục truyền thống.

Hướng lên phía cực Bắc của tỉnh Tuyên Quang là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, miền đá kỳ vĩ được kiến tạo qua hàng trăm triệu năm. Cùng với cột cờ Lũng Cú thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc, dinh thự họ Vương, phố cổ Đồng Văn, đèo Mã Pí Lèng, dòng sông Nho Quế xanh ngọc uốn lượn qua hẻm vực Tu Sản, những thửa ruộng bậc thang và bản làng vùng cao giàu bản sắc, nơi đây tạo nên không gian du lịch vừa hùng vĩ, vừa độc đáo, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm.

Ở giữa hai miền di sản là danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang, Lâm Bình, nơi hội tụ vẻ đẹp của núi non, sông hồ, rừng nguyên sinh bạt ngàn và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Vùng lòng hồ Na Hang, thác Khuổi Nhi, núi Pác Tạ, Coọc Vài cùng những bản làng yên bình tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình, được ví như “Vịnh Hạ Long giữa đại ngàn”, “Hòn ngọc xanh giữa trời Tuyên Quang”, đang là điểm đến thu hút khách du lịch đầy tiềm năng.

Gắn nông sản, OCOP với du lịch để mở rộng thị trường

Theo lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang, nếu cảnh quan là nơi níu chân du khách, di sản là nơi kể câu chuyện về vùng đất, thì nông sản, đặc sản OCOP và sản phẩm làng nghề chính là những giá trị mà du khách có thể thưởng thức, trải nghiệm và mang theo sau mỗi hành trình tại các vùng đất mới.

Vì thế, những điểm đến không chỉ có cảnh đẹp, văn hóa, con người để du khách khám phá, mà còn mở ra cơ hội để nông sản, đặc sản OCOP và sản phẩm làng nghề được hiện diện ngay trong hành trình trải nghiệm. Khi đó, những sản phẩm này trở thành một phần của sản phẩm du lịch.

Đồng thời, lấy sản phẩm làm cầu nối, lấy văn hóa làm chiều sâu, lấy du lịch làm không gian quảng bá và thị trường làm động lực phát triển. Từ đó, hướng tới hình thành những tuyến, điểm và sản phẩm du lịch gắn với vùng nguyên liệu, làng nghề, sản phẩm OCOP, ẩm thực và văn hóa bản địa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch Tuyên Quang năm 2026.

Mục tiêu là để mỗi điểm đến có thêm sản phẩm, mỗi sản phẩm có thêm câu chuyện và mỗi câu chuyện có thêm sức hút đối với du khách gần xa.

"Với mong muốn lấy du lịch làm trụ đỡ để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ngược lại, sản phẩm nông nghiệp là đôi cánh để đưa hình ảnh về mảnh đất, con người Tuyên Quang bay xa đến với bạn bè trong nước và quốc tế, Festival được tổ chức không đơn thuần là hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Đây còn là không gian quảng bá giá trị nông sản của Tuyên Quang và các tỉnh bạn, tôn vinh các sản phẩm OCOP, giới thiệu tinh hoa làng nghề, kết nối doanh nghiệp với thị trường và mở rộng sự gắn kết giữa nông nghiệp với du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh Tuyên Quang giàu bản sắc, giàu tiềm năng, thân thiện và mến khách", ông Hoàng Anh Cương nhấn mạnh.

Thông qua Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch Tuyên Quang năm 2026, ông Hoàng Anh Cương, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang mong muốn các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP và làng nghề phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, giới thiệu đến du khách những sản phẩm chất lượng, rõ nguồn gốc để đẩy mạnh kết nối giao thương và mở rộng thị trường.