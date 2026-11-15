Khai mạc Festival mùa Đông Bắc Hà 2026: Tôn vinh bản sắc, nâng tầm thương hiệu

Quang cảnh Lễ khai mạc Festival mùa Đông Bắc Hà năm 2026.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc Festival mùa Đông Bắc Hà năm 2026.

Dự lễ khai mạc có ông Lê Huy An - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh và các xã Bắc Hà, Bảo Nhai, Tả Củ Tỷ, Lùng Phình, Cốc Lầu, Bản Liền cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Ông Lê Huy Anh - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ được công bố, đồng thời trao giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Bắc Hà” cho sản phẩm quế vỏ và nhãn hiệu chứng nhận “Cao nguyên trắng Bắc Hà, Lào Cai” cho UBND các xã Bảo Nhai và Bắc Hà.

Cũng trong đêm khai mạc, 6 chủ thể được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng do UBND các xã Bắc Hà, Bảo Nhai và Cốc Lầu cấp. Trong đó, xã Bắc Hà có cơ sở Hoàng Thị Thu Hương tại điểm tham quan Thác Bản Zai, thôn Dì Thàng; cơ sở Thúy Family Homestay, thôn Na Kim; cơ sở Bắc Hà Horse Farmstay, thôn Na Hối. Xã Bảo Nhai có Hợp tác xã Quế hữu cơ Nậm Đét và Hợp tác xã Thịnh vượng Bảo Nhai. Xã Cốc Lầu có Hợp tác xã Quế sinh thái Cốc Lầu.

Trao giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Bắc Hà” cho sản phẩm quế vỏ và nhãn hiệu chứng nhận “Cao nguyên trắng Bắc Hà, Lào Cai” của Cục Sở hữu trí tuệ cho UBND các xã Bảo Nhai và Bắc Hà.

Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng do UBND các xã Bắc Hà, Bảo Nhai và Cốc Lầu cấp cho 6 chủ thể.

Việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Bắc Hà” cho sản phẩm quế vỏ tạo cơ sở pháp lý bảo vệ nguồn gốc xuất xứ, góp phần nâng cao giá trị, sức cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Với nhãn hiệu chứng nhận “Cao nguyên trắng Bắc Hà, Lào Cai”, địa phương có thêm công cụ để quảng bá hình ảnh, phát triển thương hiệu các sản phẩm, dịch vụ đặc trưng gắn với du lịch.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Huy Anh - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lào Cai cùng các địa phương liên quan đã có thêm những tài sản trí tuệ có giá trị. Ông nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của sở hữu trí tuệ trong phát huy lợi thế, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của đặc sản địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị và bền vững.

Để phát huy hiệu quả các tài sản trí tuệ này, các địa phương cần phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý, tổ chức và cá nhân được cấp quyền sử dụng; gắn chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận với chuỗi giá trị du lịch, dịch vụ. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, quảng bá thương hiệu và tăng cường liên kết giữa người sản xuất, doanh nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ.

Đêm khai mạc còn có chương trình văn nghệ chào mừng và trao giải bóng chuyền hơi các đơn vị trường học trên địa bàn xã, tạo không khí vui tươi, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư.

Các tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Festival mùa Đông Bắc Hà 2026 mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao, góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Đông đảo Nhân và du khách tham dự Lễ khai mạc Festival mùa Đông Bắc Hà 2026.

Diễn ra từ ngày 14 đến 24/11, Festival mùa Đông Bắc Hà năm 2026 mang đến chuỗi hoạt động kết hợp biểu diễn nghệ thuật, thể thao truyền thống và trải nghiệm du lịch vùng cao.

Điểm nhấn là Hội thi văn nghệ quần chúng với chủ đề “Âm vang bản sắc cao nguyên”, tổ chức tối 21/11 tại Chợ đêm Bắc Hà. Ngày 24/11, Sân vận động trung tâm xã Bắc Hà sẽ diễn ra Giải thể thao truyền thống các dân tộc với các môn kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, gắn với chương trình văn nghệ và lễ bế mạc Festival.

Trong dịp này, du khách có thể khám phá chợ trâu vào sáng thứ Bảy, ngày 14 và 21/11; xem đua ngựa truyền thống vào chiều cùng ngày; tham quan Chợ phiên Bắc Hà vào Chủ nhật, ngày 15 và 22/11. Đây là những hoạt động góp phần giới thiệu nét sinh hoạt văn hóa và sức hấp dẫn riêng của vùng cao Bắc Hà.

Hành trình trải nghiệm còn mở rộng tới Di tích kiến trúc nghệ thuật Dinh thự Hoàng A Tưởng, Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đền Bắc Hà; hoạt động cưỡi ngựa ngắm hoàng hôn trên đồi Ngải Thầu; khám phá đồi cỏ Na Hối, thác Bản Zai, núi Cóc, núi Âm Dương. Các điểm du lịch cộng đồng tại thôn Bản Phố 1, Bản Phố 2, Phéc Bủng, Dì Thàng, Cồ Dề Chải, Na Kim… cũng mang đến thêm lựa chọn cho du khách.

Chuỗi hoạt động được tổ chức theo hướng kết hợp bảo tồn văn hóa truyền thống với phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia giới thiệu bản sắc, quảng bá sản phẩm và nâng cao thu nhập từ dịch vụ, du lịch.

Với chủ đề “Sắc màu hội tụ - Ấm tình đại đoàn kết”, Festival mùa Đông Bắc Hà 2026 là dịp tôn vinh giá trị văn hóa các dân tộc, củng cố tinh thần đoàn kết và quảng bá điểm đến. Việc gắn sự kiện với bảo hộ, phát triển thương hiệu sản phẩm và dịch vụ địa phương góp phần đưa những giá trị đặc trưng của Bắc Hà đến gần hơn với du khách và thị trường.