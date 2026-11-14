Khai mạc Festival làng nghề toàn cầu năm 2026

Festival diễn ra từ ngày 13 đến 16/11/2026, góp phần hướng tới mục tiêu đưa Hà Nội và Việt Nam trở thành trung tâm nghề thủ công hàng đầu khu vực và thế giới.

Festival do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, mang chủ đề “Hội tụ bản sắc văn hóa làng nghề - Kết nối tinh hoa toàn cầu”.

Dự lễ khai mạc có Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cùng các đại sứ, đại diện tổ chức quốc tế, chuyên gia, hiệp hội làng nghề.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường nhấn mạnh giá trị lâu đời của các làng nghề truyền thống Việt Nam. Với Hà Nội, làng nghề vừa tạo việc làm, đóng góp phát triển kinh tế, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa Thăng Long qua nhiều thế hệ.

Hiện Thủ đô có 337 làng nghề, làng nghề truyền thống và 47 nghề truyền thống quốc gia. Trong đó, bốn làng nghề Bát Tràng, Vạn Phúc, Sơn Đồng và Chuyên Mỹ được vinh danh trong Mạng lưới các Thành phố Thủ công Sáng tạo toàn cầu của Hội đồng Thủ công Thế giới.

Thành tựu này góp phần đưa Việt Nam đứng thứ hai thế giới về số lượng thành viên tham gia mạng lưới, đồng thời đặt ra trách nhiệm tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị nghề truyền thống.

Theo ông Bùi Duy Cường, mỗi sản phẩm thủ công kết tinh trí tuệ, thẩm mỹ và tài hoa của nhiều thế hệ nghệ nhân. Vì vậy, bảo tồn làng nghề không dừng ở việc giữ gìn sản phẩm mà còn bao gồm tri thức, kỹ năng và không gian văn hóa gắn với nghề.

Festival do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, mang chủ đề “Hội tụ bản sắc văn hóa làng nghề - Kết nối tinh hoa toàn cầu”.

Hà Nội xác định phát triển làng nghề phải song hành với tạo sinh kế bền vững, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, du lịch và công nghiệp văn hóa. Trước biến động thị trường và công nghệ, các cơ sở sản xuất cần đổi mới mẫu mã, nâng chất lượng, bảo vệ môi trường nhưng vẫn giữ bản sắc riêng.

Tinh thần đó được thể hiện qua không gian Festival rộng khoảng 10.000m², gồm nhiều khu trưng bày và trải nghiệm chuyên biệt. Bên cạnh sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam và quốc tế là không gian thiết kế sáng tạo, chuyển đổi số, Net-Zero, triển lãm hoa, cây cảnh, văn hóa ẩm thực và thương mại.

Các sản phẩm trưng bày đồng thời phản ánh nỗ lực ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào hoạt động làng nghề, hướng tới phát triển xanh và bền vững.

Không chỉ giới thiệu sản phẩm, Festival tạo diễn đàn để nghệ nhân Việt Nam gặp gỡ đồng nghiệp quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, kết nối thiết kế và quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc. Đây cũng là dịp tăng cường giao lưu nhân dân, giới thiệu hình ảnh Hà Nội và Việt Nam tới bạn bè thế giới.

Trong khuôn khổ sự kiện, du khách có thể thưởng thức chương trình nghệ thuật “Tinh hoa Việt” với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên trong nước và quốc tế; theo dõi hội thi sản phẩm thủ công châu Á - Thái Bình Dương, các hoạt động trình diễn thời trang thủ công và giao lưu văn hóa.

Các chương trình tham quan làng nghề Vạn Phúc, Chuyên Mỹ bắt đầu từ ngày 12/11; hoạt động kết nối vùng Thủ đô tại Ninh Bình diễn ra ngày 17/11, mở rộng trải nghiệm ngoài không gian trưng bày.

Thông qua chuỗi hoạt động, Ban tổ chức kỳ vọng tôn vinh nghệ nhân, thợ giỏi, khơi dậy tình yêu nghề trong thế hệ trẻ, đồng thời thúc đẩy xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng sức cạnh tranh của sản phẩm thủ công Việt Nam.

Festival diễn ra từ ngày 13 đến 16/11/2026, các hoạt động bên lề kéo dài từ ngày 12 đến 17/11/2026, góp phần hướng tới mục tiêu đưa Hà Nội và Việt Nam trở thành trung tâm nghề thủ công hàng đầu khu vực và thế giới.