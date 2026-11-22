Màn trình diễn Drone Light - Laser Mapping khắc họa các biểu tượng di sản, danh thắng tiêu biểu và khát vọng vươn tầm của An Giang. Ảnh Phương Vũ

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, nêu rõ, sau ngày 01/7/2025, An Giang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở, hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế. Sự hội tụ ấy không chỉ mở ra dư địa phát triển kinh tế, mà còn tạo nên một không gian văn hóa phong phú, nơi những giá trị riêng của từng vùng đất cùng hòa quyện, làm giàu thêm bản sắc chung của An Giang.

Trong hành trình đó, văn hóa chính là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối các vùng miền, dân tộc, tôn giáo; là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực rất quan trọng cho phát triển bền vững. Bởi một vùng đất muốn vươn xa không chỉ cần tiềm lực kinh tế, mà còn phải có chiều sâu văn hóa, bản sắc riêng và những giá trị đủ sức tạo nên dấu ấn trong lòng mỗi người.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhấn mạnh, chính nhờ nguồn lực nội sinh quan trọng đó mà kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua có nhiều kết quả nổi bật, trong đó tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2026 đứng đầu Đồng bằng sông Cửu Long, riêng 9 tháng đầu năm 2026 lần đầu tiên tăng trưởng của tỉnh trên 9%, tỉnh đang nỗ lực để đạt tăng trưởng trên 10% trong năm 2026.

Ông Hồ Văn Mừng, nhận định, với ý nghĩa đó, Festival “Dòng xanh An Giang” được tổ chức nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người An Giang; thúc đẩy quảng bá di sản, sản phẩm OCOP, làng nghề, ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng; mở rộng cơ hội hợp tác, phát triển du lịch, tạo sinh kế và nâng cao đời sống Nhân dân. Đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối văn hóa với du lịch, thể thao, thương mại và dịch vụ, giới thiệu hình ảnh An Giang đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân tham dự

Thông qua Festival, tỉnh mong muốn khơi dậy niềm tự hào về quê hương, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên để cùng nhau xây dựng tỉnh An Giang mến yêu của chúng ta ngày càng phồn vinh và hạnh phúc, góp phần phát triển đất nước trong kỉ nguyên mới.

Trong không gian phát triển mới, tỉnh An Giang định hướng xây dựng Festival “Dòng xanh An Giang” trở thành sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch thường niên, được tổ chức luân phiên tại các đô thị động lực của tỉnh, để mỗi vùng đất có cơ hội giới thiệu bản sắc, tiềm năng và thế mạnh riêng; để người dân không chỉ tham gia, thụ hưởng mà còn trực tiếp sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa kết nối các vùng miền và cộng đồng, đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển, từng bước hình thành thương hiệu riêng của An Giang trên hành trình Hội nhập và vươn xa.

Tại Lễ khai mạc, các đại biểu và du khách được chiêm ngưỡng màn trình diễn 800 Drone Light - Laser Mapping: 15 hình trên bầu trời khắc họa các biểu tượng di sản, danh thắng tiêu biểu và khát vọng vươn tầm của An Giang; màn bắn pháo hoa tầm cao với những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu; Chương trình nghệ thuật hiện đại mang tên “Key Moment Laser Mapping: Mạch nguồn thức giác”; hoạt cảnh nghệ thuật tổng hợp “Những dòng chảy hội tụ”.