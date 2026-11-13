Các đại biểu Trung ương tham dự Lễ khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026. Ảnh: Duy Khánh

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan, các đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội chào mừng các đại biểu, 200 nghệ nhân, nhà thiết kế đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, cùng đông đảo nhân dân, du khách tham dự Festival.

Các đại biểu thành phố Hà Nội tham dự Lễ khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026. Ảnh: Duy Khánh

Các đại biểu quốc tế tham dự Lễ khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026. Ảnh: Duy Khánh

Đồng chí Bùi Duy Cường cho biết, Việt Nam tự hào có những làng nghề truyền thống được gìn giữ và phát triển qua nhiều thế hệ. Với Thủ đô Hà Nội - vùng đất trăm nghề, làng nghề không chỉ góp phần tạo việc làm, phát triển kinh tế mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội.

Thành phố hiện có 337 làng nghề, làng nghề truyền thống và 47 nghề truyền thống quốc gia. Đặc biệt, 4 làng nghề tiêu biểu đã được vinh danh trong Mạng lưới các Thành phố Thủ công Sáng tạo toàn cầu của Hội đồng Thủ công Thế giới, gồm: Gốm sứ Bát Tràng, Dệt lụa Vạn Phúc, Điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng và Khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ; đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ hai trên thế giới về số lượng thành viên tham gia mạng lưới danh giá này. Đây là niềm tự hào, đồng thời là trách nhiệm để Hà Nội tiếp tục bảo tồn và phát huy những giá trị nghề truyền thống.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng Lễ khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026. Ảnh: Duy Khánh

Biểu diễn văn nghệ chào mừng Lễ khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026. Ảnh: Duy Khánh

Mỗi sản phẩm thủ công truyền thống không đơn thuần là một vật phẩm, mà còn kết tinh tâm hồn, trí tuệ, thẩm mĩ và bàn tay tài hoa của nhiều thế hệ nghệ nhân. Bảo tồn làng nghề vì thế không chỉ là giữ sản phẩm, mà còn phải gìn giữ tri thức, kỹ năng nghề, không gian văn hóa và tạo điều kiện để các thế hệ tiếp nối nghề.

Thành phố Hà Nội xác định bảo tồn và phát triển làng nghề là nhiệm vụ quan trọng, mang nhiều giá trị: Vừa gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, vừa tạo sinh kế, việc làm bền vững cho người dân nông thôn; đồng thời góp phần phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, du lịch và công nghiệp văn hóa.

“Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự thay đổi của thị trường và công nghệ đặt ra yêu cầu các làng nghề phải tiếp tục đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng, bảo vệ môi trường và mở rộng thị trường, nhưng không đánh mất bản sắc riêng”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Duy Khánh

Tiếp nối những kết quả từ các kỳ Festival bảo tồn và phát triển làng nghề đã được tổ chức tại Hà Nội, Festival năm 2026 với phạm vi kết nối toàn cầu là bước phát triển mới trong hoạt động giao lưu và hợp tác quốc tế về nghề thủ công.

Các không gian trưng bày, trình diễn, trải nghiệm, thiết kế sáng tạo, chuyển đổi số, sản xuất xanh và xúc tiến thương mại tại Festival không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn tạo điều kiện để nghệ nhân, doanh nghiệp và các đối tác gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Thành phố Hà Nội kỳ vọng Festival sẽ trở thành cầu nối thiết thực, giúp sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam nâng cao giá trị, mở rộng thị trường xuất khẩu, gắn kết với du lịch văn hóa và chuỗi giá trị toàn cầu. Quan trọng hơn, từ những cuộc gặp gỡ tại Festival sẽ hình thành các chương trình hợp tác cụ thể về truyền nghề, đào tạo, thiết kế, công nghệ và phát triển thị trường; để những giá trị truyền thống tiếp tục có sức sống trong đời sống hiện đại.

Thành phố Hà Nội trân trọng ghi nhận và tôn vinh những cống hiến bền bỉ của các thế hệ nghệ nhân, thợ giỏi - những người đang gìn giữ, trao truyền tinh hoa nghề thủ công của dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cảm ơn Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hội đồng Thủ công Thế giới, các tổ chức quốc tế, các địa phương và các đối tác đã đồng hành, góp phần tạo nên không gian giao lưu văn hóa có ý nghĩa tại Thủ đô. Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ nghệ nhân, bảo tồn nghề truyền thống, phát triển thiết kế sáng tạo, sản xuất thân thiện với môi trường và kết nối thị trường; đồng thời tạo điều kiện để những cơ hội hợp tác từ Festival được triển khai trong thực tế.

Ông Sundeep Kumar, Phó Chủ tịch Hội đồng Thủ công Thế giới (WCC) khu vực châu Á, đồng Chủ tịch Tiểu ban Thành phố Thủ công Thế giới phát biểu. Ảnh: Duy Khánh

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Sundeep Kumar, Phó Chủ tịch Hội đồng Thủ công Thế giới (WCC) khu vực châu Á, đồng Chủ tịch Tiểu ban Thành phố Thủ công Thế giới khẳng định, Hà Nội là đối tác quan trọng của WCC, đồng thời đề xuất tăng cường hợp tác nhằm nâng tầm giá trị các làng nghề truyền thống của Thủ đô trên trường quốc tế.

Ông Sundeep Kumar chúc mừng Hà Nội có 4 làng nghề được công nhận danh hiệu Thành phố Thủ công Thế giới, gồm Bát Tràng (gốm sứ), Vạn Phúc (dệt lụa), Chuyên Mỹ (khảm trai) và Sơn Đồng (điêu khắc). Theo ông, đây là những đại diện tiêu biểu cho sức sáng tạo và giá trị di sản thủ công Việt Nam.

Các đại biểu ấn nút khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026. Ảnh: Duy Khánh

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các đại biểu tham quan các gian hàng. Ảnh: Duy Khánh

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các đại biểu tham quan các gian hàng. Ảnh: Duy Khánh

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các đại biểu tham quan các gian hàng. Ảnh: Duy Khánh

Ông Sundeep Kumar cho rằng, với khoảng 1.350 làng nghề, Hà Nội còn nhiều tiềm năng để tiếp tục có thêm các cộng đồng làng nghề được công nhận và quảng bá quốc tế thông qua các chương trình của WCC. Tuy nhiên, việc được công nhận danh hiệu cần đi đôi với những hành động thiết thực. Danh hiệu phải trở thành công cụ thúc đẩy phát triển, chứ không chỉ dừng lại ở hoạt động tôn vinh.

Trên tinh thần đó, WCC đề xuất xây dựng Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Hà Nội, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm. Trong đó, đáng chú ý là thành lập Trung tâm Thủ công Thế giới tại Hà Nội, tạo nền tảng quốc tế kết nối nghệ nhân, nhà thiết kế, nhà nghiên cứu, nhà giáo dục và doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động trình diễn, thiết kế sáng tạo, triển lãm, đổi mới sáng tạo và kết nối thương mại.

WCC cũng đề xuất thúc đẩy giáo dục và truyền nghề thông qua Học viện Thủ công Thế giới, tăng cường hợp tác với các trường đại học, trường thiết kế và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đưa nghệ nhân tham gia giảng dạy, tạo điều kiện cho sinh viên thực hành tại các xưởng nghề, đồng thời đưa tri thức truyền thống vào chương trình đào tạo thiết kế đương đại. Mục tiêu là giúp nghề thủ công trở nên hấp dẫn, có khả năng tạo sinh kế và mang lại giá trị kinh tế cho thế hệ trẻ.

Được kỳ vọng là sự kiện trọng điểm trong năm 2026, Festival là minh chứng sinh động cho quá trình thực thi các nghị quyết lớn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển văn hóa, lấy Hà Nội làm trung tâm lan tỏa trong nước và quốc tế.

Festival diễn ra từ ngày 13 đến 16-11 (các hoạt động bên lề kéo dài từ ngày 12 đến 17-11) tại Khu di tích lịch sử đặc biệt Hoàng thành Thăng Long, cùng nhiều điểm đến tiêu biểu như Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt (Bát Tràng).

Biểu diễn văn nghệ chào mừng Lễ khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026. Ảnh: Duy Khánh

Với quy mô không gian trưng bày lên tới 10.000m², sự kiện được đầu tư bài bản, tích hợp đồng bộ các phân khu chuyên biệt mang tính thời đại cao: Không gian trưng bày, tạo tác sản phẩm làng nghề truyền thống và quốc tế; không gian thiết kế và sáng tạo; không gian chuyển đổi số; không gian Net-Zero gắn với chiến lược phát triển xanh, bền vững; cùng các khu triển lãm hoa, cây cảnh, không gian văn hóa ẩm thực và thương mại đặc sắc.

Cùng với lễ khai mạc còn có Hội thi sản phẩm thủ công Châu Á - Thái Bình Dương và các hoạt động kết nối thiết kế sáng tạo diễn ra ngày 15-11; Chương trình giao lưu văn hóa và trình diễn thời trang thủ công đặc sắc diễn ra tối 15-11; các tour tham quan, trải nghiệm thực tế: Khám phá các làng nghề tiêu biểu của Hà Nội (như Vạn Phúc, Chuyên Mỹ...) và kết nối vùng Thủ đô tại tỉnh Ninh Bình.