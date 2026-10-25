Khai mạc du lịch mùa nước nổi trên sông Đà năm 2026 - 2027

Dự buổi lễ có các đồng chí: Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Minh Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại biểu dự chương trình khai mạc.

Đến với mùa nước nổi trên sông Đà năm nay, nhân dân và du khách được tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn như đua thuyền đuôi én, đua thuyền kayak; hội thi cắm hoa nghệ thuật chủ đề "Sắc hoa bên dòng Đà giang"; khám phá không gian văn hóa đặc trưng của các dân tộc Mông, Thái; thưởng thức chương trình nghệ thuật, trải nghiệm ẩm thực và các môn thể thao, trò chơi dân gian. Sự kết hợp giữa cảnh quan sông nước, văn hóa bản địa và các hoạt động trải nghiệm hứa hẹn mang đến những sắc màu riêng, tạo dấu ấn cho hành trình khám phá Mường Lay.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn, đơn vị tham gia các hoạt động Du lịch mùa nước nổi trên sông Đà.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Ban Tổ chức công bố và trao Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 22/10/2026 của UBND tỉnh về việc công nhận điểm du lịch Bản Quan Chiêng, phường Mường Lay. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Lễ công bố và trao Quyết định của UBND tỉnh về việc công nhận điểm du lịch Bản Quan Chiêng, phường Mường Lay.

Tại chương trình, Ban Tổ chức cũng trao giải Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) phường Mường Lay, nhằm ghi nhận những ý tưởng sáng tạo thể hiện tình yêu quê hương, bản sắc văn hóa và khát vọng phát triển của địa phương.

Lãnh đạo phường Mường Lay trao giải cho tác giả đạt giải Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) phường Mường Lay.

Sau lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật “Sắc hoa bên dòng Đà Giang” mang đến không gian nghệ thuật giàu bản sắc với các tiết mục ca, múa được dàn dựng công phu. Nội dung chương trình khắc họa vẻ đẹp của thiên nhiên sông Đà, đời sống sinh hoạt và những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc Mường Lay.

Những giai điệu, điệu múa mang âm hưởng vùng cao hòa cùng sắc màu trang phục truyền thống, tạo nên không khí rộn ràng, hấp dẫn, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách theo dõi, thưởng thức.

Tiết mục tại chương trình nghệ thuật “Sắc hoa bên dòng Đà Giang”.

Chuỗi hoạt động Du lịch mùa nước nổi trên sông Đà năm 2026 - 2027 tại phường Mường Lay nhằm hướng tới khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và văn hóa truyền thống; từng bước xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho người dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương.